„Diváci viděli útočný basket. Oba týmy hrály v úzkých rotacích,“ začal utkání komentovat opavský trenér Petr Czudek. Se Slezany nezamávala dlouhá cesta, tak jak tomu bývalo v minulosti. První čtvrtinu ovládli. „Byli jsme od prvních minut koncentrováni. Kuba Šiřina dal čtyři trojky a šli jsme do trháku,“ podotkl trenér BK Opava. Pandy se ale dokázaly, zvednout. Náskok se jim podařilo vymazat. „Místo toho, abychom vedli o třináct bodů, udělali jsme zbytečné ztráty a domácí se na nás dotáhli,“ pokračoval Petr Czudek.

Vstup do druhého poločasu Opavě vyšel, udělala šňůru osmi bodů, ale ani to ji nestačilo. Utkání gradovalo ve čtvrté čtvrtině. Severočechy vytáhl z popela Šotnar. Tento hráč navíc trojkou poslal svůj tým do vedení. Navíc Opavští už neměli na palubovce vyfaulovaného Gniadka se Slavíkem. „Vždy je komplikací, když vám v koncovce chybí zkušený hráč,“ poznamenal Petr Czudek. Necelé dvě vteřiny před koncem ještě Sluneta vedla, ovšem Šiřina vyhodil balon na Jurečku a ten přesnou trojkou nasměroval Opavské k výhře. „Jsem rád za toto vítězství. Byl to těžký zápas ale kluci ho zvládli. Cesta domů bude veselejší,“ usmíval se trenér Opavy. Slezané tak udělali nejlepší možnou pozvánku na středeční duel se Svitavami. „Chtěli bychom fanoušky pozvat na dobrý basket. Bude to fyzicky náročné utkání, ale těšíme se na něj. Věřím, že dobře zregenerujeme a porveme se o dobrý výsledek,“ zakončil Petr Czudek.

Ústí nad Labem- BK Opava 94:96 (22:32, 50:51, 69:76)

Body: Svejcar 20, Šotnar 18, Autrey 14 Fait 12, Pecka 10, David 9, Karlovský 7, Hanes 4 - Šiřina 36, Jurečka 15, Zbránek 15, Gniadek 9, Švandrlík 9, Kvapil 8, Slavík 4. Rozhodčí: Vyklický, Kec, Linhart. TH: 23/18:17/13. Trojky: 14:15. Doskoky: 42:36. Fauly: 23:25. Diváci: 420.