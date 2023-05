/ROZHOVOR/ Velkou bitvu se šťastným koncem sehráli opavští basketbalisté v neděli pod Špilberkem. Domácí Brno dokonale zaskočili. Zápas se lámal v samotném závěru, kdy vzal zodpovědnost na svá bedra opavský kapitán Jakub Šiřina. Měl lví podíl na tom, že Slezané vyhráli 94:92. Hostující rozehrávač si zapsal čtyřiadvacet bodů, čtyřikrát z toho se trefil z perimetru.

Jakub Šiřina odehrál v neděli velký zápas | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Jakube tenhle zápas musel bavit vás, diváky, prostě všechny. Byl to opravdu kvalitní sport…

Souhlasím! Kdo přišel do haly, určitě nelitoval. Tenhle zápas měl parametry ne čtvrtfinálového, ne semifinálového ale finálového utkání. Na obě strany se hrál rychlý, agresivní a dynamický basketbal. K vidění byla spousta pěkných akcí s výborným koncem pro nás. Do zápasu jsme vstoupili, tak jak bychom chtěli. Možná bylo na škodu, že jsme až tak brzy vedli dvouciferným rozdílem. Brno se dostalo zpátky do hry. Věděli jsme, že zkušeností z play off máme více. Bylo to o tom, jak nastoupíme do třetí čtvrtiny. To se nám povedlo. V závěru to byla trošku hra faulů, hra šestek, ale se šťastným koncem pro nás.

Vy osobně jste byl hrdinou závěrečných momentů. Brno najednou vedlo o dva body. Přišel na vás faul při střelbě trojky. Proměnil jste všechny tři šestky, následně dal trojku…Závěr byl v režii opavského kapitána…

První poločas nebyl z mojí strany to, co jsem asi chtěl předvádět. Měl jsem zbytečné ztráty, nedal jsem několik nájezdů, takže jsem rád, že jsem mohl ve druhé půlce přispět k našemu vítězství. Ale dnes Radek Farský výborný výkon, Kuba Mokráň se kousl s naraženým stehnem, rovněž podal fantastický výkon. Švanda odstartoval utkání, tak jak bychom si potřebovali. Bylo to prostě fantastické od všech, ne od Šiřiny.

VIDEO: Kvalitní basketbal, skvělí fanoušci a velká opavská radost

Jakube, co říkáte na žlutou lavinu fanoušků v hledišti?

Fantazie. Brno je blízká destinace. Pro nás i pro soupeře je lepší. Fanoušci tak nemusí daleko cestovat. Jsme rádi za jejich podporu a myslím si, že jsme měli v Brně domácí kulisu. Fanoušci Brna tady nemají žádný kotel. To se vám pak i venku hraje dobře.

Jak vidíte druhé utkání v Brně?

Jdeme si pro druhou výhru, Brno je pod tlakem. Hrajou doma, začali sérii špatně. Oni musí, my vedeme 1:0, tlak z nás spadl, tak proč neurvat druhé vítězství.

Před sérii s Brnem jste celou nadstavbu i v předkole play off na venkovní palubovce nevyhráli…

V novinách nebo na internetu se psalo o tom, že máme nějakou černou šňůru. Play off je jiná soutěž. Mi starší a zkušenější víme, jak to v něm vypadá. Je jedno, zda jde druhý na sedmého nebo třetí na šestého. Proti Brnu jsme si vítězství zasloužili.