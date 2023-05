Byly doby, kdy jste nad Nymburkem vedli i o dvacet bodů. Nakonec jste ale odešli poraženi. Ve čtvrtek to ale konečně vyšlo, navíc ve veledůležitém utkání.

Je třeba se podívat i na to, že Nymburk míval v minulosti jiný tým, daleko zkušenější a silnější. V tom je v letošní sezoně zásadní rozdíl. Na začátku čtvrté čtvrtiny jsme se dlouho nemohli trefit, domácí se přiblížili na třináct bodů. Naštěstí více jsme jim už nedovolili. Jejich pokus o návrat do zápasu se nám podařilo odrazit.

Opava přitom neprožívala v dlouhodobé části idylické chvilky. V play-off přišel zásadní obrat k lepšímu…

Máme zkušený tým, který play-off umí hrát. Co bylo, to bylo. Zpátky se už nedíváme. Řekli jsme si, že v play-off sezonu zachráníme, to, co jsme v základní části napáchali. Věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo. Chceme medaili.

Opava padla v Příbrami. Zasloužené vítězství domácích, uznal Černín

Na rozdíl od zbývajících týmů, které semifinále hrají, máte v nohách o tři zápasy více. Navíc máte druhý nejstarší tým v lize. Jak jste na tom se silami?

Je pravda, že jsme druhým nejstarším týmem v soutěži, na druhou stranu taky ale pro nás hovoří velká zkušenost. Je to o tom, jak si to nastavíte v hlavě. Nesmíte si připustit myšlenky o únavě. Chceme být úspěšní, a to nás žene dopředu.

Nyní vás čekají dva zápasy na domácí palubovce. Co bude rozhodovat?

Důležitý bude začátek. S jakou mentalitou do utkání vstoupíme. Pokud navážeme na výkon z druhého utkání v Nymburku, můžeme pomýšlet na vítězství. Věřím, že bude plná hala a naši úžasní fanoušci náš vybičují k super výkonu.

Co vaši rodinní fanoušci „Hujerovi“, kolik jich bude v hale?

Klasika, jako vždycky. Už jsou pořádně nažhaveni. Těší se moc. V hledišti nebude chybět ani manželka s malým Kubíčkem, a to je důležité.

V Opavě jste podepsal novou smlouvou…

S Opavou jsem podepsal nový dvouletý kontrakt. Opava se stala mým osudovým týmem. Jsem rád, že mi klub nabídl nový kontrakt. Bude mi sice už šestatřicet, končit ale rozhodně nehodlám. Basketbal mě baví, fyzicky jsem na tom dobře a už se těším až uhrajeme nějaký další velký úspěch.