Šiřina: Z mladých jsem zklamaný, asi si myslí, že vše dostanou zadarmo

/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Opět řádí jako černá ruka! Rozehrávač basketbalové Opavy Jakub Šiřina je doslova k neudržení. Z obran soupeře si dělá doslova trhací kalendář a i díky němu jsou Slezané v lize na výborném druhém místě, a to se v letní pauze jejich kabina oslabila. Ostravský rodák a člen národního týmu vládne i individuálním statistikám, vévodí například střelcům, když dává v průměru 27,2 bodu na zápas. „Důležité je, že se daří celému týmu, to je základ,“ řekl skromně opavský playmaker, kterého pekelně štve současný stav. „Není to dobré, nemůžeme hrát, nemůžeme do haly, venku je nevlídně. Maximálně tak můžeme sedět na zadku,“ kroutil hlavou MVP loňské sezony.

BK Opava - Basket Brno 93:71 | Foto: Deník / Petr Widenka

Jakube, Opava vstoupila do sezony více než dobře. Asi jste ani sami nečekali, že vám to tak půjde…

Spokojenost je velká. Základem úspěchu bylo vítězství v Ústí nad Labem. Zápas jsme zlomili v samotném závěru. Zvedli jsme si sebevědomí a od toho se všechno odvíjí. Škoda, že nás současná situace minimálně na dva týdny přibrzdí. Vám osobně stejně jako loni vstup do sezony vyšel. Na palubovce jste opět k neudržení. V čem hledat kouzlo úspěchu?

(pousměje se). To netuším. Ale hrajeme v úzké rotaci. Navíc když se zranil Radim Klečka, bylo mi jasné, že dostanu více minut. Je kreativním hráčem, tvoří hru, řeší pikenroly. Teď vše zbylo na mně. Heiderová vítězně v Polsku a Rakousku Přečíst článek › Na rozehrávače se vám daří i střelecky. Průměr přes sedmadvacet bodů na zápas je více než zajímavé číslo.

Mám balon pořád v rukou, když to jde, snažím se zakončit, soupeři mi zatím dávají prostor. Pokud mě začnou bránit, udělá se místo pro spoluhráče, kteří umí být také výborní skoréři. Základem k vašim dobrým výkonům je kvalitní letní příprava…

Loňská sezona byla zkrácená, během nouzového stavu jsme si odfrkli a v létě jsem udělal svou klasiku s kondičním trenérem Horylem. Vše jsem doladil s naroďákem a musím říci, že se cítím v pohodě. O to více nyní musí člověka mrzet, že se sport v Česku úplně vypnul.

Pro všechny sporty je to tvrdá rána. Bojím se toho, že se ani za dva týdny nebude hrát. Problém je i v tom, že jsou zavřená sportoviště…

Nemůžeme chodit trénovat do haly, navíc venku je škaredé počasí. Jsme tak bez tréninku. Můžeme tak maximálně doma cvičit s vlastním tělem, jinak ale sedět na zadku. Může se stát, že sezona se nerozjede vůbec. Nepřemýšlel jste nad tím, že byste odešel hrát do zahraničí?

Tak nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Navíc ani žádnou nabídku jsem nedostal. Jak již bylo zmíněno, Opavě se daří. Nicméně se čekalo, že více o sobě dají vědět vaši mladí hráči, a to i proto, že skončili Dragoun, Bujnoch a Bratčenkov a místo nich náhrada nepřišla.

Pro mě je to zklamání. Jediný Kuba Slavík chytil svou šanci za pačesy, zápas od zápasu roste. U ostatních je to horší. Vedeme o třicet, oni jdou na palubovku, místo aby byli uvolnění, jsou v křeči. Mají možnost hrát, ale nedokáží toho využít, říci si o více minut. Máte pro to vysvětlení?

Vše se odvíjí od tréninku. Pamatuji si, že když jsem byl mladý, makal jsem na sobě, přidával si v tréninku, prostě dělal něco navíc. Byl jsem třeba na hale o hodinu dříve. Dnes mi přijde, že mladí přijdou na trénink, jen aby si udělali čárku, nevidím na nich vůli udělat něco navíc. Je smutné, že já s Larrym Jurečkou si střílíme před tréninkem a mladí dorazí deset minut před začátkem. Přitom mají halu a posilovnu k dispozici. Kluci si to holt musí srovnat v hlavě. Když se podíváme na úvodní kola, tak je překvapivé druhé místo Opavy, která před sezonou oslabila, ale také výkony Svitav, které byly skloňovány s účastí ve finále….

Ve Svitavách po loňské sezoně zůstali jen tři hráči. Tým je podle jmen silný, ale musí se sehrát, sednout si, a to potrvá, třeba i celou jednu sezonu. Navíc, když na vás padne deka, je zle. Na tréninku vám to jde, ale přijde zápas a prohrajete ho. Malým pozitivem současného stavu může být fakt, že stavíte dům a máte tak na kontrolu více času…

Vše dělá firma, já mohu tak maximálně večer přijít na kontrolu. Už se ale těšíme, jdeme do finále a brzy se budeme moci nastěhovat.

