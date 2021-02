Současná koronavirová situace dala sportu červenou. Dá se vůbec trénovat? Případně, jak děti připravujete?

V současné složité době se snažíme dětem nabídnout možnost pohybu v přírodě za dodržování všech epidemiologických opatření. Trénuje se ve dvojicích ve velkých rozestupech a v různých časových intervalech. Jedná se z velké většiny o kondiční přípravu. Jelikož se vše děje venku, tak nás limituje i proměnlivé počasí.

Důležitým aspektem v současné době je přístup rodičů dětí. Jak důležitá je nyní spolupráce právě s rodiči?

Absolutní. Veškeré sportování probíhá právě ve spolupráci s rodiči. Část tréninků je řízená trenéry, ale větší část je formou samostatné individuální přípravy, kde se dost často zapojují rodiče, a to nejen jako trenéři, ale dokonce i jako jejich sparing partneři.

A samotné děti mají zájem o sportování?

Zájem je enormní. Nejsme zdaleka schopni při dodržování náročných opatření pokrýt všechen zájem dětí a jejich rodičů. Tam, kde je zájem, se snažíme vyhovět, a to jak přímým tréninkem, tak často i odbornými konzultacemi.

Engliška je chrličem talentů, nemáte strach, že tato doba pohřbí nové Kudličky, Holuši, Hluché?

Nebezpečí odlivu zájmu o sportování vnímáme jako největší problém současné doby. Všechny tyto individuality a bylo jich více než vámi zmiňované si právě na Englišce zakódovaly do denního režimu pravidelné sportování. To v jejich věku ještě neobsahovalo specializovanou přípravu, ale utvářelo hlavně pravidelnost a potřebu se denně hýbat. To bude chybět nejen talentům, ale v podstatě celé mládeži.

Absentují závody, místo toho máme profesionální hráče na herních konzolách…

To je další kaňka na dětské dušičce. Tréninky jsme ještě schopni ve spolupráci s obětavými rodiči zajistit, ale soutěžení se vytratilo úplně. Určitý adrenalin je u dětí třeba. Když ho přirozeně nemají, začínají jej hledat v hrách na počítačích a herních konzolách. Těžko budeme některé vracet zpět do normálního reálného světa.

A jak vy vnímáte uzavření škol? Dalo se to řešit jinak?

Jsem přesvědčen, že školy za zpřísněného režimu mohly v omezené míře fungovat. Znám spoustu kolegů ředitelů kteří byli připraveni za určitých podmínek výuku prezenčně zajistit. Ale po bitvě je každý generál. Nevracejme se už k tomu, co jak mohlo být a snažme se najít možnosti, jak děti dostat co nejdříve zpátky do škol. Moc si přeji, aby to bylo co nejdříve.

Jak moc poznamená koronavirus současnou dětskou generaci?

Uzavření škol sebou nese více nebezpečí. O tom, že se u dětí v distanční výuce více rozevírají nůžky v úrovni vzdělání, je neoddiskutovatelné. Já však vidím ještě větší problém, že naše děti ztrácí každodenní zapojení v kolektivu, schopnost pracovat v týmu, možnost se porovnávat, sdílet úspěch i neúspěch prostě normálně žít.