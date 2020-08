„V červnu, kdy se rozvolnila některá opatření, jsme si řekli, že do toho jdeme znovu. Nebylo to snadné rozhodnutí, neboť situace nebyla stabilní a museli jsme stále počítat i s variantou, že závod znovu zrušíme, ale nakonec všechno dobře dopadlo,“ prozradil nám Viktor Cihlář, jeden z hlavních organizátorů akce.

Centrem dění bylo fotbalové hřiště ve Skřipově, na kterém bylo situováno zázemí celého běžeckého odpoledne, a to včetně bohatého doprovodného programu. Organizátoři připravili celkem 4 závody, a to na tratích 250 a 500 metrů pro děti a 4 a 8 kilometrů pro dospělé. Na své si tedy přišli začínající běžci, zkušení matadoři i hobby běžci všech věkových kategorií. Závodů se nakonec zúčastnilo více než 200 závodníků, tomu nejmladšímu byl 1 rok a nejstaršímu 66 let.

Kromě radosti z pohybu byly k vidění i pozoruhodné výkony. Oba dětské závody ovládly v celkovém pořadí dívky, konkrétně na trati 250 metrů si pro první místo v absolutním pořadí doběhla Eliška Vontorková a na dvojnásobné trati zvítězila Julie Biolková. Čtyřkilometrovou trať proběhl nejrychleji David Navrátil, a to v čase 16 minut a 24 vteřin.

Nejrychlejší ženou se stala Markéta Kašná, která zvládla 4 kilometry za 17 minut a 51 vteřin a v absolutním pořadí před sebe pustila pouze vítěze závodu. Na osmikilometrové trati dominoval Roberto Dimiccoli, který doslova prolétl cílem v neuvěřitelném čase 26 minut a 4 vteřiny. V ženské kategorii jsme byli svědky nejvyrovnanějšího souboje o prvenství, které si nakonec přivlastnila Zuzana Jurajdová s časem 34 minut a 38 vteřin. Svoji sokyni Michaelu Chromík porazila o pouhé 2 vteřiny. V rámci vyhlašování výsledků byli všichni běžci na stupních vítězů oceněni zaslouženou odměnou v podobě plakety ve tvaru okřídlené boty a dalších věcných cen.

„Během dne jsme udělali pár chyb, které asi patří k nováčkovské dani, ale věříme, že to nijak zásadně nepoznamenalo celkový dojem, osobně hodnotím akci jako podařenou. I když bylo horko, dorazilo opravdu hodně běžců z širokého okolí, vím dokonce i o celé rodině z Brna, která nás přijela aktivně podpořit, což je pro mě neuvěřitelné a moc za to děkujeme. Diváci si mohli užít skvělé sportovní výkony a vytvořili běžcům úžasnou atmosféru, takže si taky zaslouží pochvalu. A nesmím zapomenout na všechny naše dobrovolníky, pomocníky a partnery naší akce v čele s obcí Skřipov a Městskými lesy Opava. Měli jsme štěstí na lidi, kteří se i v tomto nelehkém období zcela bez váhání rozhodli nás podpořit a jejich pomoc předčila naše očekávání. Moc děkujeme a už teď se těšíme na druhý ročník Skřipovské litačky,“ uzavřel za Běžecký klub Skřipov Jiří Vícha mladší.