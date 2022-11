„Každé vítězství z venku v Evropě má pro nás velkou cenu. Loni se nám to nepovedlo, o to mám nyní z toho ještě větší radost,“ svěřil se opavský trenér Petr Czudek. „Kyperský celek nezačal dobře. Působil nekoncentrovaně. My jsme dali hry hodně energie, což nám přineslo desetibodový náskok,“ rozebíral utkání trenér BK Opava. „Domácím jsme ukázali, že jsme si přijeli pro výhru,“ dodal.