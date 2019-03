„Sluneta pro letošní sezonu poskládala dobrý tým. Vyšla jim sázka na cizince Třetí místo v tabulce není žádnou náhodou,“ řekl úvodem opavský kouč Petr Czudek. „O motivaci má letos Ústí postaráno. Chtějí přes první kolo play off. Loni byli blízko, senzačně mohli vyřadit Pardubice,“ vzpomíná trenér BK Opava.

Slezané jsou sedmí, a touží se vyhnout předkolu. „Do předkola nikdo nechce, hraje se na dva zápasy, je to ruská ruleta,“ pokračuje v před zápasovém povídání trenér.

Opavu trápí nepovedené vstupy do zápasů. „Bojujeme s koncentrací. Nedokáží si vysvětlit čím to je. Jsme rozháraní, nedokážeme prodat, to co umíme. Věřím, že se to zlepší a půjdeme nahoru,“ je optimistou současný reprezentační asistent, který stále nebude moci počítat se Šiřinou a Jurečkou.

A co bude na Ústí platit? „Musíme využít jejich náročné cesty a hlavně hrát rychlý basketbal,“ zakončil trenér BK Opava. Sobotní zápas má začátek v 18.30.