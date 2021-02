/FOTO/ Mohl bojovat o místo v reprezentaci, místo toho se rve se zraněními. Basketbalový osud se s opavským rozehrávačem Radimem Klečkou nemazlí. Momentálně ho na palubovky nepustí zraněné koleno. Před půl rokem prodělal operaci. V současné době se připravuje na návrat pod dohledem kondičního specialisty Michala Miřejovského.

Radim Klečka, rozehrávač BK Opava | Foto: Deník / František Géla

„Tak už to v sportu někdy chodí, zranění se na mě nějak lepí. Je to jako obehraná písnička. Člověk se dostane do pohody a pak přijde zranění,“ řekl smířlivě Radim Klečka. Poslední zranění si přivodil v zápase, ve kterém o nic nešlo. Jednalo se o duel Opavy se Svitavami, který přišel na řadu po prvním koronavirovém rozvolnění. „Ani nevím, jak jsem ke zranění přišel, jelikož z utkání nebyl pořizován záběr. Vím jen, že jsem dopadl na zem a ucítil bolest. V té chvíli mě vůbec nenapadlo, že může jít o tak vážné zranění,“ přiznal Klečka. „Při vyšetření mi diagnostikovali přetržený křížový vaz v koleni. Teď už mám půl roku po operaci a dávám se dohromady,“ prozradil zkušený rozehrávač.