Opava začala dobře a vypadalo, že jedenácté vítězství v řadě v lize a i nad Kolínem by mohlo být reálné. „Vedli jsme už o deset bodů a kluci si asi mysleli, že to půjde samo, ale opak byl pravdou,“ řekl jeden z opavských trenérů Kryštof Vlček. „Nám nepadly nějaké otevřené střely, naopak soupeř dvě těžké proměnil a byl zpátky v zápase,“ pokračoval asistent Petra Czudka.

Kolín ještě do poločasu výsledek otočil. Po přestávce už domácí kralovali. Opavskou bezradnost dokumentoval Filip Zbránek, který neproměnil čtyři šestky v řadě. Nedařilo se ani Jakubu Šiřinovi a když měl problémy s fauly Martin Gniadek, bylo jasné, že Opavským to tentokrát nevyjde. „Tak to někdy ve sportu chodí. Nechci nás omlouvat, ale byli jsme v devíti lidech, čtyři kluky máme po covidu. Věřím, že nás tato porážka zase nakopne,“ uzavřel Kryštof Vlček.

Kolín – Opava 93:80 (20:28, 51:44, 71:56)

Body: Skinner 31, Číž 14, Dlugoš 12, Novotný 12, Wallace 12, Petráš 6, Machač 4, Jelínek 2 - Slavík 17, Gniadek 15, Zbránek 13, Bukovjan 9, Páleník 6, Švandrlík 6, Jurečka 5, Šiřina 5, Štěpánek 4. Rozhodčí: Kučírek, Salvetr, Záruba. TH: 13/6:21/12. Trojky: 19:10. Doskoky: 43:47. Fauly: 20:16