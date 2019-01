Softbaloví kadeti - o víkendu se hraje o hodně

Opava – Kadeti opavského softbalového oddílu TJ HIT jedou o nadcházejícím víkendu na turnaj třetí ligy celostátní soutěže do Plzně. Pokud se jim podaří ho vyhrát, měli by postoupit do druhé nejvyšší celostátní soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Hájek

„Máme poměrně silný tým a do druhé ligy určitě patříme,“ netají se nadějí trenér Zdeněk Mateřanka. Již letos na jaře se chtěli opavští kadeti probojovat do české extraligy, ale kvůli špatnému výchozímu nasazení do kvalifikačního turnaje skončili až v třetí lize. Nyní přišel čas na reparát. Od prvního jarního turnaje se trenéři zaměřili hlavně na intenzivní práci s nadhazovači. Tým má teď pět vyrovnaných nadhazovačů a to by měl být základ úspěchu v turnaji. „Doufám, že se nám podaří turnaj vyhrát a uniknout tak z pasti nekvalitní soutěže,“ věří Mateřanka. Letošní sezona podle něj byla velmi komplikovaná. Softbalisté nedostali magistrátní dotaci na reprezentaci města, se kterou počítali, a tak nezbylo, než vysoké cestovní náklady hradit z vlastního. „Pro některé děti to byl velice drahý špás. Naštěstí pro to měla většina rodin pochopení a jedeme do Plzně v ideálním složení,“ konstatoval Mateřanka. Kvality soupeřů až na domácí Plzeň neznají. Utkají se s Mostem, Ostrovem nad Ohří, MFF a Plzní. „Můžeme se opřít o několik hráčů, kteří již v kadetském věku hrají za náš mužský oddíl. Věřím, že budou schopni tyto těžce nabyté zkušenosti uplatnit ve své věkové kategorii,“ prozradil Zdeněk Mateřanka. Přesto softbalisté stále hledají další zájemce o hru. Nábory pro všechny věkové kategorie probíhají v úterý a čtvrtek od 17 hodin na hřišti na Staré silnici. „Další informace o našem oddíle najdete na www.tjhit-opava.cz,“ ukončil Mateřanka.

Autor: Martin Kůs