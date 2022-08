„Způsobil jsem šok nejen lidem v opavském klubu, ale i sobě,“ přiznal Deníku Martin Gniadek, který za Opavu odehrál 361 ligových zápasů. „Je mi dvaatřicet a došel jsem do stadia, kdy jsem si začal říkávat, zda má velký smysl pro mě basket hrát. S myšlenkou, že skončím jsem si pohrával delší dobu. Nyní jsem dostal konkrétní a dobrou nabídku na civilní zaměstnání. Proto jsem se rozhodl, že skončím,“ řekl dvaatřicetiletý pivot. „Celou situaci jsem pořádně rozebíral s manželkou a o víkendu jsem to oznámil svým nejbližším. Byli v šoku,“ přiblížil Martin Gniadek, který vyměnil basketbal za práci obchodního zástupce pro prodej fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Basketbal už bude maximálně hrát v ostravském městském přeboru. V Opavě končí po devíti letech věrných služeb. „Byly to krásné roky, měl jsem možnost poznat skvělé lidi a vynikajícího trenéra. Právě kvůli osobě Petra Czudka hráči do Opavy chodili hrát. Věděli, že s ním to má smysl,“ dodal ještě.