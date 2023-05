/FOTOGALERIE/ Velkou jízdu předvedli opavští basketbalisté ve druhém semifinálovém duelu na palubovce úřadujícího mistra z Nymburku. Slezané jasně od prvních minut naznačili, že budou loupit. V první čtvrtině zaznamenali šest trojek. Ve třetí pak dovolili favoritovi jen devět bodů. Výsledkem bylo konečné vítězství 94:75 a srovnání sérii na 1:1.

Opava podala ve druhém semifinále skvělý výkon. | Foto: Dominik Janoš

První čtvrtina nabídla opavské představení dálkových střelců. Šest trojek za deset minut bylo slušným počinem a nahlodání sebevědomí favorita. Opavským k tomu ještě výborně pracovala obrana. „Měli jsme výborný vstup do zápasu. Dali jsme do hry velkou energii,“ pochvaloval si opavský trenér Petr Czudek. „Řekli jsme si, že musíme hrát odvážně. Pokud bude šance, tak se tlačit do střelby. Naše sebevědomí šlo nahoru,“ pokračoval trenér Opavy. „Dobře nám fungovala i obrana,“ dodal zkušený kouč.

Ve druhé čtvrtině vedli Opavští už o patnáct bodů. „Bohužel vlastními chybami jsme o náskok přišli. Soupeř dal čtrnáct bodů z rychlých protiútoků, a to je moc,“ štvalo Petra Czudka.

Ovšem na řadu přišla třetí desetiminutovka a v ní galapředstavení Slezanů. Favoritovi dovolili pouze devět bodů a šli do rozhodujícího trháku. „Soupeř se nemohl trefit. My jsme si chytrou přes Martina Gniadka vytvořili rozhodující náskok. Celý tým se semkl. Všichni kluci odvedli výborný výkon. Máme první vítězství v sérii a už se těšíme na naše fanoušky. Velký dík patří těm, kteří za námi dorazili do Nymburku,“ zakončil Petr Czudek. Série pokračuje v neděli a v pondělí na opavské palubovce.

ERA Basketball Nymburk - BK Opava 75:94 (21:26, 48:53, 57:76)

Body: Lockett 23, Kovář 10, Boeheim 9, Rylich 9, Kříž 7, Sehnal 6, Watson 4, Gilyard 3, Palyza 2, Autrey 2 - Gniadek 14, Slavík 14, Zbránek 13, Mokráň 12, Kouřil 10, Šiřina 9, Švandrlík 8, Carl 6, Farský 5, Jurečka 3. Rozhodčí: Baloun, Matějek, Nejezchleb. TH: 22/30:19/26. Dvojky: 19/36:21/34. Trojky: 5/34:11/25. Doskoky: 41:38. Fauly: 26:28. Diváci: 578. Stav série: 1:1.