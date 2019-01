Stěbořice – Před farním kostelem se ve čtvrtek 8. května uskuteční Memoriál otce Jožky, věnovaný památce kněze Josefa Motyky. Prezence bude od 9 do 9.45 hodin a běh okolím Stěbořic začíná pro všechny kategorie v 10 hodin.

Josef Motyka | Foto: archiv obce

Muži, ženy a chlapci i dívky do 15 let poběží čtyřkilometrovou trasu a mužům i ženám je určena trasa v délce deseti kilometrů. Po doběhu do cíle, který je rovněž u farního kostela, následuje posezení s hudbou. Zájemci se mohou předem přihlásit na e-mailové adrese Memorialotcejozky@email.cz.

Po memoriálu následuje další program. V 15 hodin bude sloužená děkovna mše a v 16 hodin dojde k osazení nového kříže na pietním místě. V 17 hodin začíná Zahradní slavnost s cimbálovou muzikou sourozenců Borovičkových a s promítáním fotografií.

Josef Motyka se narodil 9. května 1976 v Třinci, své dětství a mládí prožil v Mostech u Jablunkova. Vyučil se kovářem ve Střední odborné škole Třineckých železáren, do kterých po škole nastoupil. Později si dodělal maturitu a na civilní službu nastoupil na faru do Slatiny.

Přihlásil se do kněžského semináře, který vystudoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po jáhenském svěcení vykonával službu ve farnosti Oldřišov a roku 2004 byl vysvěcen na kněze. Prošel několika farami a od roku 2008 byl farářem ve Stěbořicích i administrátorem v Hlavnici.

Zároveň obětavě sloužil jako spirituál Charity Opava a v červnu 2013 během dovolené tragicky zahynul na Oravské přehradě.