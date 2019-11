Příběh o dotaci pro oddíl, kde vyrostl třeba český reprezentant Jiří Sekáč, by vydal na tragikomedii. „Vše jsme v termínu vyplnili a doložili. Ale pak se zjistilo, že je třeba ještě jedna tabulka. S jedním číslem. Nulou. Tedy že z minulého roku vážně nic nevracíme,“ uvedl Greizinger.

Mariánské Lázně svou žádost okamžitě doplnily. Šéf klubu dokonce vyrazil osobně do Prahy na ministerstvo školství, aby věděl, na čem je. Výsledek? Dotace se ruší… Mnohé z vás hned napadne: typický příklad byrokracie v praxi. Úředníci se však brání. „Jedná se o nedodání základního dokumentu. Je to, jako by žádnou žádost nepodali,“ uvedla mluvčí resortu Aneta Lednová. Nechme teď stranou dvě stovky nešťastných hokejistů ze západu Čech. Činovníci udělali chybu, za niž pykají.

Řada klubů nemá finance na účtu

Horší je ovšem to, že ministerstvo (v rámci svého dotačního programu Můj klub) trestá i oddíly, které mají vše dle předpisů. Bez skrupulí porušuje termíny pro vyplacení peněz. Řada klubů dodnes nemá finance na účtu. A pokud je dostanou v listopadu, musí během pár týdnů vše utratit (a znovu zúčtovat). Pokud by to neudělaly, hrozí správní řízení pokuta a odebrání dotace. Někde si půjčují, jinde dramaticky zvedli členské příspěvky. Již chápete ten bludný kruh?

Situace už byla tak zoufalá (ozývaly se naštvané kluby, volali rozezlení rodiče), že úředníci vzkázali: „Prosíme o trpělivost.“ Na jejich obranu, stávající odbor sportu na ministerstvu má pouze pár zaměstnanců. Program Můj klub spravuje pět lidí. Vzhledem k problematice (a šesti tisícovkám žádostí) dost málo. „Celý proces bude zjednodušen,“ přislíbila Lednová.

Možná ano, možná ne. Je tady ještě jedna proměnná: Národní agentura pro sport právě ona si vezme tuto problematiku na svá bedra. „Systém dotací musí být spravedlivý. Všichni by měli vědět, kdy mají počítat s penězi,“ řekl šéf úřadu Milan Hnilička.

Závěrem malá poznámka. Základem je srozumitelnost. Malý oddíl z malé vesnice nemá ekonomy a právníky. O dotace tak mnohdy žádají dobrovolníci kteří jindy sekají trávu či upravují led.