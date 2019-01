/FOTOGALERIE/ Extrémního sportovce Tomáše Petrečka vystřídal na pomyslném trůnu určenému nejúspěšnějšímu sportovci za minulý rok rozehrávač BK Opava Jakub Šiřina. Nejlepším kolektivem se v této anketě stali opavští basketbalisté a zopakovali vítězství z loňska.

Slavnostní vyhlášení se už popatnácté v historii uskutečnilo v prostorách Slezského divadla. Večer opět moderovala dvojice, která se osvědčila v loňském roce, a sice Radek Erben, jehož můžete znát například z Hitrádia Orion, společně s Monikou Brzeskovou, za svobodna Žídkovou, jež se jako stálice této ankety zhostila moderátorské role už poosmé.

Podobně jako loni nebyla nouze o veselé situace. Velkou měrou se o to postaral trenér opavských basketbalistů Petr Czudek, jenž hlediště rozesměje pokaždé, co se této akce zúčastní.

Tentokrát, kdy už prakticky bylo rozhodnuto o pořadí mezi kolektivy a slavnostní fanfára měla navodit tu správnou atmosféru před vyslovením vítěze, v první řadě hlasitě vykřikl „Jo!", zvedl se ze svého místa a namířil si to na pódium. Moderátoři pak už jen potvrdili, že nejlepším kolektivem za uplynulý rok se skutečně stali basketbalisté Opavy, kteří v minulém ročníku Kooperativa NBL obsadili čtvrté místo.

Petr Czudek bavil publikum

Petr Czudek bavil i dále. Současnou starostku Kravař okamžitě vyzval, aby se otočila zády k hledišti a společně si udělali populární selfie. Legenda českého basketbalu pak dodržela slib, který Monice Brzeskové dala v loňském roce. Pokud opět bude vyhlášen, napeče něco sladkého.

„Pročítal jsem si kuchařku Ládi Hrušky. Narazil jsem tam na koláč z bramborových slupek," vtipkoval na pódiu a následně skutečně předal menší sladkou pozornost se znázorněním usmívajícího se smajlíka. Také bývalá Česká Miss byla na Petra Czudka připravena a v cukrárně si nechala vyrobit marcipánovou sošku Oscara.

„Leonardo Di Caprio na svého Oscara také čekal až do letošního roku, teď z něho může mít radost i Petr," komentovala udělení speciální ceny.

Šťastný vítěz Jakub Šiřina

Po kolektivech se přešlo k vyhlášení nejlepších jednotlivců dospělých. Vítěz minulého ročníku ankety, extrémní sportovec Tomáš Petreček, tentokrát skončil na čtvrté příčce. Když poté padla jména třetích kanoistek Sabiny a Denisy Foltysových společně s Klárou Horovou a celkově druhého taekwondisty Jana Vrchoveckého, bylo jasné, že prvenství připadne rozehrávači a jedné z největších opor BK Opava Jakubu Šiřinovi.

Ten měl z tohoto úspěchu pochopitelně velkou radost a vzhledem k tomu, že se po relativně nedlouhé době vystřídal na pódiu se svým koučem, nemohla chybět otázka, jaký tato dvojice má spolu vlastně vztah. „Jak jste si mohli všimnout, trenér je velký šoumen, ale když není spokojen s výkonem svých svěřenců, umí to dát hodně důrazně najevo," popisoval letošní vítěz Jakub Šiřina.

Do Síně slávy i byl uveden také chodec Miloš Holuša

Vyhlašovalo se také v dalších kategoriích. Nejlepším juniorem se stal dálkař a sprinter Sokola Opava Jakub Rusek, mezi handicapovanými sportovci připadlo prvenství kuželkáři Petru Jedličkovi ze Zraposu Opava, ocenění pro neúspěšnější trenéry se dostalo manželům Kateřině a Martinu Rouskovým, kteří připravují kanoisty v KK Opava.

Hvězdou našeho Deníku, který byl hlavním mediálním partnerem akce, byl vyhlášen záložník Slezského FC Jakub Janetzký.

Došlo také na uvedení do Síně slávy. Tentokrát tam byl zařazen úspěšný chodec a několikanásobný olympionik Miloš Holuša. Ten při zpovídání moderátorskou dvojicí večera vzpomněl několik náročných závodů. V cíli jednoho z nich podle svých vlastních slov dokonce musel být odnesen na nosítkách.

Organizátoři celé akce naplánovali také příjemný doprovodný program, jehož ústředními postavami se stali malí gymnasté a především sólistka opery Slezského divadla Tereza Kavecká, která posluchačům zazpívala několik skladeb.

Výsledky

Jednotlivci dospělí:

1. Jakub Šiřina (basketbalista, BK Opava), 2. Jan Vrchovecký (taekwondista, Škola Taekwon-Do ITF Opava), 3. Sabina Foltysová, Denisa Foltysová, Klára Horová (kanoistky, KK Opava), 4. Tomáš Petreček (extrémní sportovec, SK OpavaNet), 5. Jiří Hruška (parkurový jezdec, JK Opava-Kateřinky), 6. Kristýna Pravdová (taekwondistka, Škola Taekwon-Do ITF Opava), 7. Zdeněk Pospěch (fotbalista, SFC Opava), 8. Sabina Kubesová (střelba z polní kuše, SKPK Opava – Suché Lazce), 9. Viktor Cvek (basketbalista, BK Opava), 10. Marek Schuster (orientační běžec, Orientační běh Opava)

Jednotlivci junioři:

1. Jakub Rusek (atlet, Sokol Opava), 2. Tomáš Rousek a Jan Mrázek (kanoisté, KK Opava), 3. Albert Kašpar a Vojtěch Mrůzek (kanoisté, KK Opava), 4. David Patyk (střelba, SSK Ostroj Opava), 5. Petr Hendrych (kuželkář, TJ Opava)

Kolektivy:

1. BK Opava (muži, basketbal), 2. SK OpavaNet (muži štafety, extrémní sporty), 3. Sokol Opava (junioři, atletika), 4. SFC Opava (muži, fotbal), 5. SHC Opava (muži, hokejbal)

Handicapovaní:

1. Petr Mrkvička (kuželkář, TJ Zrapos Opava)

Sportovní hvězda Deníku:

Jakub Janetzký (fotbalista, SFC Opava)

Trenér:

Kateřina a Martin Rouskovi (kanoistika, KK Opava)

Uvedení do Síně slávy:

Miloš Holuša (úspěšný chodec a bývalý olympionik)

Jakub Šiřina: Opava je mým druhým domovem

Potom, co moderátorská dvojice večera vyhlásila jako druhého v anketě o Nejúspěšnějšího sportovce uplynulého roku taekwondistu Jana Vrchoveckého, zbylo v listině nominovaných už pouze jedno jméno. Jednalo se o oporu opavských basketbalistů Jakuba Šiřinu, který se posléze stal sportovním králem Opavska.

„V minulosti jsem už byl vyhlášen mezi pěti nejlepšími sportovci kraje, toto je ale zatím můj největší osobní úspěch," komentoval prvenství elitní rozehrávač Opavy.

Kubo, přišlo vám před zahájením večera reálné, že byste tuto anketu mohl vyhrát?

Nečekal jsem to, byť tam byly nějaké náznaky a rýpání třeba ze strany Čoudy (Petra Czudka). Dokud to ovšem nebylo definitivně jisté, nevěřil jsem tomu. Něco jsem začal tušit až v momentu, kdy loňský vítěz Tomáš Petreček skončil na čtvrtém místě. Z vítězství mám velkou radost.

Této akce jste se neúčastnil poprvé. Máte spočítáno, kolikrát jste byl na vyhlášení přítomen?

Myslím, že jsem tady už tak popáté. Šlo to od nějakého devátého místa, přes osmé, páté, loni jsem skončil třetí a teď dokonce vyhrál.

Na pódiu opět bavil váš trenér Petr Czudek. Zažíváte tolik legrace třeba i na trénincích?

Jsme na to zvyklí. Čouda je šoumen, umí zavtipkovat a dneska jenom dokázal, že s ním je po většinu času sranda.

Pocházíte z Ostravy, bydlíte však v Hlučíně a hrajete za Opavu. Obě města jsou rivaly nejen v Kooperativě NBL. Jaký je vlastně váš vztah k Opavě potažmo Opavsku?

Narodil jsem se v Ostravě a pocházím odtamtud, takže jsem Ostravák, ale co se týče sportovní kariéry, považuji se za stoprocentního Opaváka, protože jsem ji tady odstartoval. Jsem moc rád, že v Opavě můžu být. Mám tady spoustu kamarádů a přátel, proto se dá říct, že Opava je mým druhým domovem.

Vzhledem k vynikajícím výkonům se o vašem odchodu ze slezské metropole spekuluje po konci prakticky každé sezony. Žádná z nabídek dosud nebyla natolik vážná, aby dostala přednost před Opavou?

Nějaké nabídky v minulosti už párkrát byly, ale nikdy to nebylo tak, že by se to lámalo přes koleno a na stole byla konkrétní nabídka. Spíše šlo o zákulisní spekulace, nikdy k tomu nedošlo a nevyšla mi zahraniční zkouška v Belgii, což byla velká zkušenost.

Opakuji, jsem moc rád za to, že jsem v Opavě. Basketbalisté zde mají skvělé zázemí. To dokazuje, že v posledních třech letech se dokážeme držet ve špičce ligy.

Jak je pro basketbalistu důležité i prostředí, v němž hraje? Přece jenom v Opavě je krásná víceúčelová hala a na basketbal chodí hojné návštěvy. Řada příznivců vyjíždí také na venkovní zápasy.

Opavští fanoušci jsou jediní v české lize, kteří cestují ven ve velkých počtech, nebojí se jet vlakem a pokud je ta možnost, jedou s námi i autobusem. Mnohdy nám vytvoří domácí prostředí, jako například v Pardubicích, a vždycky o sobě dají vědět, přehluší i domácí fandy. To se pak venku hraje podstatně lépe.

Za takové fanoušky jsme strašně rádi.