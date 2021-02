Přinášíme souhrn krátkých sportovních zpráv s vazbou na Opavsko. Tady jsou nezajímavější z nich. Mimo jiné se v nich dozvíte, jak dopadl odchod expavského záložníka Petra Zapalače do Polska.

Petr Zapalač | Foto: Deník / František Géla

Zapalač nakonec za Rybnik hrát nebude

Vše nasvědčovalo tomu, že zkušený fotbalový záložník Petr Zapalač, který v minulosti pomohl Slezskému FC Opava k postupu do FORTUNA:LIGY a finále MOL cupu, bude v jarní části oblékat dres polského klubu z Rybniku. Nakonec ale ostravský rodák, který naposledy oblékal dres Frýdku-Místku v Polsku hrát nebude. „Petr měl do Polska odejít. Bylo to hodně reálné, ale nakonec se nedomluvil na finančních podmínkách,“ řekl sportovní ředitel Frýdku-Místku Daniel Černaj.