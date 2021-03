Hokejový trenér Martin Janeček, který má za sebou úspěšné působení v opavském Slezanu povede v novém soutěžním ročníku v Chance lize Šumperk. Bývalý hokejový útočník naposledy trénoval v Porubě, kde byl těsně před koncem základní části z pozice hlavního kouče odvolán. Šumperk není pro něj neznámou destinací. Před odchodem do Poruby, totiž s ním postoupil z druhé ligy.

Opavák Radek Faksa skóroval

Opavský rodák Radek Faksa si připsal do statistik letošního ročníku NHL svůj třetí gól. Jeho Dallas ale v zápase s Nashville Predators prohrál 3:4 po samostatných nájezdech. Naposledy bývalý hráč Slezanu bodoval jednou asistencí proti Chicagu. Dallas vyhrál 6:1. Sedmadvacetiletý hokejista letos odehrál zatím jednadvacet utkání, ve kterých si připsal tři branky a čtyři asistence.

Nastoupí Petr Bohačík v Kolíně?

Kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům vynechal zkušený pivot Petr Bohačík domácí zápas basketbalové Kooperativy NBL proti Nymburku. Do středečního (dnešního) duelu v Kolíně by měl ale pětatřicetiletý basketbalista nastoupit. „Vypadá to tak, že Boči bude ve středu k dispozici,“ potvrdil informaci asistent opavského trenéra Kryštof Vlček. Duel v Kolíně začíná v 17.45.