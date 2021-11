Zkušený hokejový stratég z Opavy Jiří Režnar, během této sezony skončil na lavičce Havířova. Bez angažmá dlouho ale tento bývalý skvělý zadák bez angažmá nezůstal. Na svou lavičku ho angažovala ambiciózní Poruba. Zajímavostí je, že asistenta mu dělá další Opavák, a to Karel Suchánek.

Amatérští hokejisté z Opavy, jsou druzí v kraji



Opava má úspěšné amatérské hokejisty. Tým ve složení Miroslav Glos, Ivo Burda, Jan Přikryl, Pavel Kovalčík a Marek Borunský a Aneta Hendrichová obsadil na moravském šampionátu v Orlové druhé místo. Do bojů zasáhlo celkem šestnáct týmů, ten Opavský nestačil pouze na Dynamo Havířov. Jen pro připomenutí, minihokej se hraje ve složení 3 hráči do pole a brankář. Mimochodem součástí stříbrného výběru byl i člen zlaté éry opavského basketbalu Ivo Burda.

Nový Jičín ulovil Václava Bujnocha



Velkou posilu získal do svého týmu účastník první basketbalové ligy z Nového Jičína. Jedná se o osmadvacetiletého Václava Bujnocha. Někdejší člen širší reprezentace hrával za Ostravu, Opavu a Svitavy. Kvůli problémům s kolenem ale musel profesionální kariéru ukončit. Za Nový Jičín nastoupil zatím do čtyřech zápasů a hned se zařadil mezi opory. V kabině se potkává i svými bývalými opavskými spoluhráči, a to Lukášem Bukovjanem a Jiřím Štěpánkem.