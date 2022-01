Opaváci pomáhají Havířovu

Trápící se účastník hokejové Chance ligy z Havířova nasadil v boji o záchranu do hry i dva opavské hokejisty. Jedná se o zadáka Marcela Kunce a útočníka Tomáš Rouska. Prvně jmenovaný naskočil za Havířov do pěti zápasů. Bohužel v nejbližší době další nepřidá, neboť se zranil. Rousek zatím naskočil do jednoho utkání.