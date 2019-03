„Doma musíme vítězit nad každým, abychom měli reálnou šanci na šesté místo. Musíme hrát čtyřicet minut na sto procent, pohlídat si doskok a nedávat jim laciné balony,“ hlásí opavský křídelník Luděk Jurečka.

„Po smolném středečním zápase, který jsme ztratili v koncovce, příjíždí Pardubice, které jsme zatím neporazili. V sezoně to máme 0:3. Motivace je zcela jasná, dokud je šance se posunout v tabulce výš, tak to nepoložíme,“ přidal se trenér Petr Czudek a rozehrávač Radim Klečka jeho slova doplnil: „S Nymburkem jsme sahali po vítězství, tak proč to nezkusit s Pardubicemi. Letos nás zatím přehrávaly, ale teď to doma zkusíme zlomit a poprat se ještě o šestou příčku po A.“

Utkání začíná v 18 hodin.