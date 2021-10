Handicapovaný sportovec: Marta Špačková (kuželky tělesně postižených, Sportovní klub tělesně postižených Opava). Sportovní hvězda Deníku: Martin Gniadek (basketbal, pivot BK Opava). Trenér roku: Petr Czudek (BK Opava). Uvedení do síně slávy opavského sportu: Dalibor Slovák (kanoistika, Kánoe klub Opava)

Junioři: 1. Barbora Malíková (atletika, TJ Sokol Opava) 456 bodů, 2. Pavel Halátek (atletika – TJ Sokol Opava) 285 bodů, 3. Jakub Mrázek (kanoistika – Kanoe klub Opava) 192 bodů, 4. David Motyčka (basketbal, BK Opava) 187 bodů, 5. Lukáš Pavelek (Taekkwon – Do, Škola Taekwon – Do ITF Opava).

Výsledky, Jednotlivci: 1. Jakub Šiřina (basketbal, rozehrávač BK Opava) 415 bodů, 2. Vendula Hluchá (atletika, Sokol Opava) 320 bodů, 3. Tomáš Petreček (Outdoor eXtreme Adventure Sport, Team Black Hill) 277 bodů, 4. Eva Havránková (šerm – fleret, TJ Slezan Opava) 176 bodů, 5. Martin Gniadek (basketbal, pivot BK Opava) 172 bodů, 6. Jiří Hruška (jezdectví, JK Opava – Kateřinky) 159 bodů, 7. Jakub Slavík (basketbal, křídelník BK Opava) 138 bodů, 8. Pavel Zavadil (fotbal, SFC Opava) 111 bodů, 9. Sabina Kubesová (střelba z polní kuše – SK PK Suché Lazce) 109 bodů, 10. Radim Čech (Taekwon – Do ITF, Škola Taekwon – Do ITF Opava) 98 bodů.

„Každý takový úspěch pohladí vaše ego,“ pousmál se sportovní král Opavska Jakub Šiřina. „Anketu jsem vyhrál počtvrté, ale každého prvenství si nesmírně vážím. Na druhou stranu chci říci, že basketbal je kolektivní sport a bez svých skvělých spoluhráčů bych na toto ocenění nedosáhl,“ pronesl skromně reprezentační rozehrávač. „Byl jsem velmi mile překvapen. Udělalo mi to radost,“ okomentoval svůj mediální úspěch Martin Gniadek.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo obhájit prvenství mezi kolektivy, je to ocenění pro všechny naše kluky. Navíc tři jsme měli v první desítce mezi jednotlivci,“ podotkl nejlepší trenér roku 2 020 Petr Czudek, který dorazil na vyhlášení vkusně vymóděn v olympijském oblečku. „Je to pro nás také signál, že basketbal v Opavě děláme dobře,“ doplnil.

