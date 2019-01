Opava - Turnaj ve squashi, zařazený jako šestnáctý díl seriálu Sporttour 2012, přinesl neobvyklý výsledek. Vítězství v mužské i ženské části pro sebe vybojovali příslušníci jedné rodiny manželé Ticháčkovi, kteří již v minulosti zvítězili.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Počet sedmnácti prezentovaných (dvanáct mužů a pět žen), kteří si našli cestu do AB squash centra v Kateřinkách, ukázal, že squash pomalu ztrácí na oblibě nejen obecně, nýbrž i v rámci SPORTTOURU. Naštěstí slabší kvantitu účastníci plně kompenzovali kvalitou předvedené hry, kdy bylo zřejmé, že takřka všichni přítomní se squashi intrnzivně věnují, příp. věnovali.

Ženský turnaj nabral již od počátku rychlý spád. Pětice hráček se v základní části poměřila systémem každá s každou, čtyři nejlepší postoupily přímo do semifinále. Z prvního místa se zde kvalifikovala Monika Ticháčková, jíž v cestě do finále stála Petra Bittnerová. Té se překvapivě podařilo na Moniku uhrát úvodní set, ovšem více již nedokázala, Monika Ticháčková tak po výsledku 2:1 na sety očekávala finálovou soupeřku.

Tou se stala Libuše Kovářová, která ve druhém semifinále přehrála Elišku Pavelkovou 2:0 na sety, ač průběh zápasu byl mnohem dramatičtější, než konečný stav napovídá. Finále se ukázalo jasnou záležitostí Ticháčkové, která jej vyhrála bez ztráty setu 3:0. Libuše Kovářová sice místy předváděla výtečné údery, ovšem neuměla najít odpovídající zbraň na servisy Ticháčkové, zejména proto se musela spokojit s 2. příčkou, která však znamenala její nejlepší umístění v rámci tříletého účinkování v seriálu.

To Monika Ticháčková finálovou výhrou zavzpomínala na staré časy, neboť v této soutěži již jedenkrát triumfovala v roce 2004. Souboj o bronz rozhodla pro sebe Eliška Pavelková a pod stupně vítězů tak odsoudila Petru Bittnerovou.

Na každého muže čekaly v základní části 4 zápasy, osmička nejlepších postupovala do finálového pokračování. Až do semifinále dokráčeli přímou cestou sourozenci Jan a Pavel Ticháčkovi, k nimž přibyli s jednou opravou Lubomír Mik a Luděk Šimeček. Semifinále Mika s Pavlem Ticháčkem se vyvíjelo nečekaně jednoznačně, Lubomír Mik mladší nedal protivníkovi žádnou šanci a po výsledku 3:0 na sety se mohl radovat z finálové účasti.

To semifinále Šimečka s Janem Ticháčkem bylo záležitostí zcela odlišnou, po setech 16:14, 15:16, 16:14 a 13:16 se schylovalo k dramatickému rozuzlení. V té chvíli však situaci do svých rukou pevně uchopil Ticháček a hladkou výhrou v posledním setu se probil do vytouženého finále. Poražení semifinalisté neměli jisté místo v souboji o bronz, to si museli vybojovat v opravách s Lukášem Pavelkem a Daliborem Novotným, což se však ani jednomu nepovedlo.

A tak se měli setkat až v zápase o 5. místo, které však pro Šimečkovu indispozici získal Pavel Ticháček bez boje. Úspěšní v opravách Pavelek s Novotným se utkali o bronz, větší zkušenosti a chuť po výhře prokázal Dalibor Novotný, který tak odehrál nadmíru povedený turnaj. Ani čtvrtý Lukáš Pavelek však příliš nesmutnil.

Finálový mač sliboval vyvrcholení celého dne, ale nestal se jím. Mikovi se lepila neuvěřitelná smůla na raketu, mnoho jeho úderů končilo těsně na čáře či pod ní, a tak Ticháčkovi stačilo jen kontrolovat utkání a v relativně poklidném tempu si vystoupat až na stupeň nejvyšší. Pro Lubomíra Mika stříbrná pozice značí pokračování úspěšné sezóny, kdy určitě bude usilovat o mety nejvyšší v kategorii HALF. Jan Ticháček se z vítězství ve squashovém turnaji mohl radovat opět po čtyřech letech, čímž se současně vyhoupnul na průběžné 2. místo celkového pořadí.

Účastníci seriálu se setkají v sobotu dne 16. 6. v Městských sadech na závodu v in-line bruslení.

-kar, pav-