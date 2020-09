Davide, beachvolejbalové turnaje na Kolofíku jsou velmi oblíbené a pořádáte je již řadu let. I přes to se ale ne vše dá naplánovat - třeba počasí, které se letos přes turnaje moc nevyvedlo. Jak to komplikuje přípravu turnajů?

Letos jsme si prožili všechny druhy počasí - od skoro mrazivého na počátku května, kdy byly teploty okolo desíti stupňů až po vedra, kdy jsme se o víkendech rvali se čtyřicítkami. Co se týká přípravy turnajů, nic zvláštního se nemění, tam by počasí nemělo nic ovlivnit. Na co se ale musíme připravit, je to, že tady budou jak hráči, tak i obslužný personál, o který se musíme postarat. Potom je otázka, jestli je budeme chránit před deštěm, sluncem nebo mrazem. Musíme zajistit, aby nám zapisovatelé a podavači nezmokli ani nezmrzli. Jednou jim chystáme horký čaj na zahřátí, podruhé jim dáváme nanuky a ovoce. Ale turnaj se ve své podstatě kvůli počasí neruší ani jinak neomezuje. To si nevybereme a hráči ví, že musí hrát za každého počasí.

Ovlivnila vaši činnost pandemie koronaviru?

Musím říct, že turnajů jsme letos měli nejvíc za celou dobu, co je pořádáme. 10 celostátních, 7 turnajů oblastní ligy a taky veteránský. Omezení bylo na začátku, když nám v květnu zakázali pořádat celostátní turnaje, ale dělali jsme alespoň tady naše. Ale že by bylo málo lidí, to se říct nedá. Na prvních dvou turnajích oblastní ligy bylo dohromady kolem 40 dvojic. Nemyslím si, že byl strach, spíš byl hlad po sportu venku, protože všechny ostatní soutěže skončily nebo se nedohrály. My jsme naštěstí šestkový volejbal dohráli a na beach jsme se začali připravovat v klidu. Nás to rozhodně nepostihlo, možná nám to i pomohlo.

Vedete také klub Happy Sport Opava a s ním i řadu talentovaných volejbalistů. Jaké týmy momentálně máte a jak se jim daří?

Aktuálně máme nejvíc týmů v historii. V mládežnických kategoriích máme přípravky kluků i holek, mladší i starší žactvo, kadety a kadetky, juniory a juniorky. Po třech letech budeme hrát extraligu kadetů, tak uvidíme, jak to klukům půjde. Taky hrajeme první ligu juniorů třetím rokem, bohužel nikdy se nepodařilo kvalifikovat je do extraligy. U holek je to podobně a první ligu se podařilo udržet. Jinak je začátek nové sezony, máme přihlášené i České poháry, takže hraní je hodně. Důležité je, ať jsou všichni zdraví a dělají to s radostí.

Vybudovat takhle velký klub se zázemím jako má Happy Sport dá určitě práci. Jak k tomu došlo?

Vzniklo to v roce 1997, když jsme s partou postavili první kurty na Sokolovně. Tam jsme se ale po dvou letech nepohodli, takže jsme zjišťovali, kde by se dalo pokračovat. A když přišla nabídka od ředitele školy na Kolofíku, že je tu škaredé nevyužité škvárové hřiště, postavili jsme první dva kurty s bazénem. Postupně se přidával bufet, sociálky, pak třetí kurt a před pěti lety jsme zjistili, že antuka je už trochu přežitý povrch a moc se ho nevyužívá, takže jsme dva antukové kurty přestavěli na pískové a jeden kurt přistavěli. Teď už tu nemáme k hnutí, každý kout je využitý. Ale díky pěti kurtům můžeme pořádat velké turnaje, což je velká výhoda.

Plánujete areál dál rozšiřovat?

Kdybychom mohli, tak ještě něco přistavíme, ale není místo. Zatím je to jen spekulace, ale v hlavě se pořád nosí hala, aby se v Opavě dalo sportovat na písku celoročně. To je jenom takový tajný sen, ale jak se ho podaří uskutečnit, to se teprve uvidí.

Opava už delší dobu nehraje extraligu. Je tu potenciál to změnit?

Toto je každoroční otázka mého kamaráda, který se mě vždycky ptá, kdy už bude ta extraliga v Opavě a já mu stále odpovídám, že asi nikdy. My tady sice mládežnickou základnu máme, ale určitě není na úrovni, aby z ní mohli být hráči do extraligy. I když momentálně nám hraje asi 7 kluků extraligu v jiných klubech, ale ti jen tak nepřijdou zpátky jenom proto, že bydleli v Opavě. A druhá věc je, že se naše extraligová licence prodávala za nějakých 300 tisíc, ale dneska je ta částka za licence úplně někde jinde, v řádu milionů. To jednak nikdo nedá a taky to nikdo nechce prodat. Všichni chtějí hrát, je to prestižní soutěž. Muselo by se to vybojovat, nedá se to koupit, takže je to běh na dlouhou trať. Navíc máme svých starostí a zájmů tolik, že mě to ani neláká.

Zmínil jste hráče z Opavy, kteří hrají extraligu za jiné kluby. O koho se jedná a kde hrají?

Bratři Kittelové hrají v Beskydech, Danek Čech s Kubou Motyčkou jsou ve Zlíně a Tomáš Čermák hrál v Praze. Náš nejčerstvější přírůstek a jeden z největších talentů je Tomáš Kristián, který se teď připravuje na mistrovství světa do 20 let a přestupuje z Ostravy do Beskyd. Holky momentálně žádné.

TEREZA FINGERHUTOVÁ