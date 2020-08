Povedené vystoupení, i když trochu s nádechem zklamání, převedl žokej Marek Stromský na závodišti v Lysé nad Labem. Šestačtyřicetiletý rodák ze Štěpánkovic dojel dvakrát druhý. V obou případech mu ale k vítězství chyběl jen malý kousek.

Marek Stromský byl dvakrát druhý | Foto: Luboš Jeníček

„Kdyby mi někdo řekl ráno, že budu dvakrát druhý, bral bych to. Teď jsem ale trochu zklamaný. V obou případech jsem prohrál s vítězem o krk,“ poznamenal Marek Stromský. Nejdříve se na start postavil s pětiletým valachem Lionelem. Ze začátku to vypadalo, že budou mít problém dostih vůbec dokončit. „Rok kvůli zranění nejezdil, je to takový svéráz. Tahal hodně doprava, nakonec ale mile překvapil. Nečekalo se, že bude bojovat o vítězství,“ přiznal štěpánkovický žokej.