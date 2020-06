Dostihová sezona se rozjela. Štěpánkovický žokej Marek Stromský měl nabitý víkend. Letošní premiéru si odbyl v Karlových Varech, kde se mu vcelku dařilo. Z lázeňského města se hned vydal do italského Merana. Od startu na Apeninském poloostrově ho nedoradil ani fakt, že Itálie patřila k zemím, která byla jako jedna z nejvíce zasažena koronavirovou pandemii.

Marek Stromský začal sezonu | Foto: Luboš Jeníček

„Musím přiznat, že do Itálie se mi moc nechtělo, vnitřní strach člověk měl, ale na druhou stranu je to moje práce,“ vracel se k italským startům Marek Stromský. „V Itálii panovala zvýšená hygienická opatření. Byli jsme izolováni od okolního světa. Dezinfekce, roušky, pravidelné měření teploty byly na denním pořádku. Člověk se musel kousnout, dalo se to zvládnout. Čekalo se, kdo to jako první prubne. Příští týden jsou v Itálii dostihy znovu, možná opět vyrazím,“ svěřil se šestačtyřicetiletý žokej. V Meranu jezdil hlavně pro uznávaného trenéra Grzegorz Wroblewskiho. „Do Itálie jsme brali koně debutanty. Nebyl to ale pro ně ideální start. Dostihy byly rychlé, dráha těžká. To se projevilo i do konečného umístění. Jeden dostih jsme měli dobře rozjetý. Bohužel před námi byl pád, což nás rozhodilo,“ přiznal Stromský. V Itálii měl celkem tři starty, jednou spadl, krom toho byl pátý a osmý.