„Hegnus šel výborně. Být o pár délek delší trať, tak vyhrajeme,“ podotkl Marek Stromský. Rychlejší byl pouze Theophilos. „Na druhou stranu šlo jen o kvalifikaci. To podstatné přijde až v říjnu. Teď jenom abychom byli oba zdraví,“ přeje si Marek Stromský.

Ve městě perníku si taky došel pro jedno první místo. S šestiletou klisnou Apas Rocka vyhrál Pohár BICZ holdingu. „Šel jsem ji poprvé. Koukal jsem na videa, jak ji jezdil Marcel Novák. Věděl jsem, že chodí koncem, a to se také potvrdilo,“ komentoval své první vítězství sezony.

Do sbírky přidal i pohár za třetí místo, a to s Griffihopem. „Mohlo to být i lepší, ale na výkonu se podepsala absence tréninku, protože Luboš Urbánek měl vzhledem k dešťům problémy s cvalovkou,“ pokračoval Stromský.

V Pardubicích skončil Marek Stromský ještě dvakrát čtvrtý. „Hamis mě mile překvapil, v dobré konkurenci běžel super. Slivka bojovala se silami. Jde o malou kobylu, která měla za sebou dostihy v Itálii a k tomu dalekou cestu,“ uzavřel. Už zítra ho čekají další dostihy, a to v Lysé nad Labem.