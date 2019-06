Štěpánkovice – Marek Stromský, pětačtyřicetiletý žokej ze Štěpánkovic absolvoval v sobotu dva starty v Pardubicích. Vytěžil z nich druhé a osmé místo.

Marek Stromský - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Se Sněženkou doběhl osmý, byl to ale pro ní první cross. Náladu si spravil v sedle pětileté hnědky Mintaky, kterou připravuje trenér Stanislav Popelka. Stromský měl původně startovat ještě se Čmelákem, ten byl ale stažen. Už zítra, to znamená v neděli se přesouvá do Itálie, kde čekají dostihy v pondělí.