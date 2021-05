/FOTOGALERIE/ Dostihový Jágr ze Štěpánkovic byl v posledních dnech na roztrhání. Během dvou dnů zvládl Marek Stromský jedenáct dostihů. Bral první místa, v polské Wroclavi si střihl i rovinu. A to všechno v sedmačtyřiceti letech.

Úvodní dostihový den na pardubickém dostihovém závodišti. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Už mi není dvacet, ale dalo se to. Kondičku ještě mám dobrou,“ smál se po šesti startech v řadě, v polské Wroclavi. „Když máte výsledky, únavu vstřebáváte lépe,“ podotkl. V Polsku ho nejvíce těšilo první místo se čtyřletou klisnou Milsueldos. „Tohle prvenství mě těší dvojnásob. Už proto, že šlo o koně o trenéra Pavla Tůmy, pro kterého dělám tréninkového jezdce,“ svěřil se Marek Stromský. Byť jeho doménou jsou překážky, ve Wroclavi se objevil i na startu rovinového dostihu. S tříletým hřebcem BE IN byl druhý. „Skončili jsme druzí. Po osmnácti letech jsem mohl vyhrát rovinu, ale o krk jsme to nedali. I tak jsem byl ale maximálně spokojený,“ podotkl Stromský. Polské závodiště mu sedlo. S Ukkou byl třetí. Se sedmiletou klisnou Apas Rocka byl v cíli na druhém místě. „Šlo o hlavní dostih. Apas Rocka měla v minulosti problémy s dýcháním. Teď to ale zvládla dobře,“ chválil svěřenkyni trenéra Popelky. V Polsku pak ještě bral jedno páté a jedno šesté místo. „Wroclav hodnotím velmi pozitivně. Docela jsem si to i užil,“ pronesl s úsměvem zkušený rajťák.