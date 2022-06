Večerka míří do Sparty, Opava bude zkoušet Dostála

V pátek už stál na startu dvou dostihů v Pardubicích. Se Svensonem byl čtvrtý a pětiletého hnědáka Ho My Goda dovedl do cíle na skvělém druhém místo. „Svenson běžel na tvrdém povrchu, a to mu nesedí. Čtvrté místo musíme brát. Na jedničkové koně nemá,“ poznamenal zkušený žokej. Z druhé příčky byl nadšený. „Ho My God mě i trenéra překvapil. Doposud neměl výsledky, teď jsme skončili druzí, první místo jsme prohráli s dobrým koněm,“ řekl Stromský. Rychlejší byl pouze Marcel Novák s Dylankou.

V sobotu náročný program na pardubickém závodišti gradoval. Štěpánkovický rodák měl mít pět startů. Nakonec se ale tak nestalo. „Dva koně jsme škrtli kvůli tvrdému povrchu, což bylo správné rozhodnutí,“ prozradil.

Hned svůj první start ze tří proměnil ve vítězství. S Aztekem zvládli Zlatý pohár luxusně. „Aztek podal parádní výkon. Celý dostih mu vyšel na jedničku. Byl skvěle připravený,“ rozplýval se Marek Stromský. Následně se na start postavil s Chemlsfordem. Patřili k velkým favoritům. Na vítězství ale nedosáhli, skončili třetí. „Je zvyklý na delší tratě. Lukáš Matuský s Medicimanem nasadili velké tempo. Myslím si, že kdyby trať byla delší, mohl být výsledek lepší,“ svěřil se Stromský.

Součástí dostihového dne byla i druhá kvalifikace na Velkou pardubickou. Do ní šel štěpánkovický žokej s Theophilosem. Kvalifikaci zaběhli, ale čtvrté místo bylo pro Stromského zklamáním. „Theophilos mě zklamal. Špatně skákal, nechal za sebou nohy na Haďáku a Velké vodě. Věřím ale, že na podzim to bude z jeho strany lepší,“ zakončil Stromský hodnocení svých vystoupení.