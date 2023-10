/FOTOGALERIE/ Opět prokázal svou extratřídu! Štěpánkovický žokej Marek Stromský předvedl ve Velké pardubické výkon, kterému se tleskalo. Dvanáctiletého bělouše Stara přivedl v nejtěžším dostihu starého kontinentu na vynikajícím třetím místě. Letošní Velká byla ohromně těžká, o čemž svědčí fakt, že do cíle 133. ročníku doběhlo pouze 8 z 18 koní.

133. Velkou pardubickou vyhráli Sacamiro s Janem Faltejskem. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Marek Stromský se při své dvacátém startu v závěru dostal na chvíli i na první místo. „Předběhli nás lepší koně. Ale já jsem za třetí místo strašně rád,“ usmíval se po dostihu zkušený žokej. Měl důvod. Star, svěřenec trenérky Hany Kabelkové, totiž patří k hůře ovladatelným koním. „Před Velkou jsem si říkal, že chci být na bedně. Jsem třetí, takže velká paráda,“ řekl žokej, který v minulosti bral ve slavném dostihu dvě druhá místa, a to s Amantem a Hegnusem.

Marku, povedlo se. Třetí místo z Velké pardubické se jistě počítá…

Ano, jsem maximálně spokojený. Všechno sedlo, Star odvedl perfektní výkon. Nezamotali jsme se do žádných skrumáži. V cílovce mi na chviličku blesklo v hlavě, že bychom mohli i vyhrát, ale předběhli nás lepší koně. Dopadlo to, jak mělo.

Přitom Star se řadí k nevyzpytatelným koním. Bylo vidět, že i před startem byl neklidný…

Přede mnou ho jezdil Martin Liška. Je pravdou, že se jedná o problémového koně, ale celkově pracoval v pohodě. Nám vyšla kvalifikace, musíte s ním jít rozumně. Nakonec jsme si sedli a vyšlo to.

Před dostihem jste říkal, že klíčem k úspěchu bude jít zezadu. Tahle taktika vyšla na jedničku…

Je to tak. Jinak to nešlo. Měl jsem strach, aby nám cestu nezkřížil volný kůň, na to jsem si dával pozor. Star skvěle skákal.

Měl jste od trenérky pokyn, kdy máte Stara pustit závodit?

Hanka to nechala na mě. Řešil jsem to podle pocitů. Sacamiro ale ukázal, že má letos skvělou formu, vyhrál zaslouženě. Navíc Talent od trenérky Kabelkové byl druhý, mi třetí, takže jak říkám, maximální spokojenost.

Pojďme k Taxisu, pohromu způsobil zakřižováním Stuka. Vy jste ho v minulosti jezdil…

Strašně dobrý kůň, který umí akceptovat tempo a má i konec. Myslel jsem si ale, že na Velkou to ještě nebude. Šel dobře dvě trojky, ale v těžších dostizích chyboval. Vyšla mu ale čtvrtá kvalifikace, kterou zaběhl dobře, proto šel i v neděli.

Ochránci zvířat poté, co se stalo v neděli, opět řeší právě Taxis…

Na internetu se píšou nesmyly. Všichni řeší Taxis, ten se ale v současné době dá skočit i v pomalejším tempu. K Velké patří a bez něj by Velká nebyla Velkou.

Kdo vás sleduje, tak musel vypozorovat, že si letošní sezonu užíváte…

Je to tak. Po návratu z Německa jsem pracoval chvíli pro Radka Holčáka. Následně Greg Wroblevski udělal tréninkovou základnu u nás na Padělkách. Mám to kousek do práce, člověk získal novou motivaci. Moc si přeji, aby nám to vydrželo co nejdéle.

Ve Velké dokonce byli i dva koně z Irska, které trénovali u vás na Padělkách…

Je to poprvé, co se zahraniční koně připravovali u nás. Měsíc je ale strašně krátká doba. Nicméně je to důkaz, že se u nás pracuje dobře, když máte takovou důvěru.

Co máte v plánu ještě v letošní sezoně?

Rozhodně nekončíme, ještě nás čekají dostihy v Polsku.

A příští rok vás uvidíme opět ve Velké pardubické?

(usměje se). Stále toužím Velkou vyhrát, ale do sedmdesáti, jako pan Váňa, závodit nechci.