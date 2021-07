Jan Kratochvíl vyhrál v Lysé počtvrté, potřetí to bylo s Aeneasem. „Podali výborný výkon. Aenaas neměl konkurenci,“ uznal Marek Stromský.

Sám se skončil druhý, a to v sedle třináctiletého ryzáka Larizana, kterého připravuje trenér Stanislav Popelka. „Bylo horko a tvrdo, což Larizano nemá rád. Nechce se mu v takových podmínkách běhat, nakonec to zvládl více než skvěle,“ usmál se štěpánkovický žokej. „Je to sice starší koník, ale stále ukazuje, že patří ke špičce,“ podotkl Marek Stromský.

V Lysé mu vyšel konec. „Nechali jsme ho běžet, spoléhali jsme na jeho dobrý konec. To se také potvrdilo. Závěr mu vyšel na jedničku,“ chválil stříbrný žokej z Memoriálu Evy Palyzové. Oba se v letošní sezoně ještě představí opět v Polsku.

Kromě Larizana se objevil Marek Stromský na startu ještě s Yahkem. „Skončili jsme šestí. Šel teprve podruhé steeplechase. Dělal chyby, prošlápl vodu, ale věřím, že se bude zlepšovat,“ je optimistou sedmačtyřicetiletý žokej, kterého nyní čeká krátká pauza. „Dostihy se budou běhat zase až v srpnu,“ pronesl.

Součástí dostihové dne byly také závody poníků zařazené do Pony ligy. V ní měla zastoupení opavská stáj Kam+Kam . Mikuláš Manderla v sedle Sendy vyhrál dostih prvního oddělení.