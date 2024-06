„Momentálně jsem si dal na týden pauzu. V Pardubicích jsem měl pád, jsem trochu pokopaný,“ prozradil Marek Stromský. Zranění si přivodil na pardubickém závodišti v sedle koně Regtime. „Koník neskočil dobře, spadl jsem a koně co běželi zamnou, mě pokopali,“ vracel se k týden starému karambolu. Následně tak byl nucen vynechat první kvalifikaci na Velkou pardubickou.

V letošní sezoně se představil v osmnácti dostizích. Hned 4. ledna obsadil třetí místo v italské Pise. Dvakrát se mu podařilo vyhrát, a to v polské Wroclavi a Pardubicích. Hlavně na východě Čech předvedl parádní výkon. Pro trenéra Radka Holčáka vyhrál s jedenáctiletým valachem Kubalim. Marek Stromský tímto vítězstvím ukázal, že stále patří k absolutní české špičce.

Když se podíváme na letošní výsledky, tak ty má Marek Stromský povedené. Dvě první, tři druhá a dvě třetí místa. Vedle českých závodišť startoval také v Polsku a Itálii. „Sezonu zatím hodnotím pozitivně. Vždy si říkám, že hlavně je ji třeba zvládnout bez zranění. V Pardubicích se to bez šrámů neobešlo. Ale nic zlomeného nemám,“ klepe na dřevo. Rodák ze Štěpánkovic má v plánu v letošní sezoně opět start ve slavné Velké pardubické. „Je to můj cíl,“ podotkl. Představit by se měl v sedle Stara, kterým bral loni třetí místo.

Marek Stromský na začátku letošního roku oslavil padesátku. „Cítím se dobře, zároveň si ale uvědomuji, že kariéra brzy skončí. Na druhou stranu mladí žokejové nejsou, což je smutné,“ konstatoval přední český žokej. Marek Stromský momentálně pracuje pro trenéra Wroblevského, který má svou základnu na Padělkách. „Maštal máme plnou, a to je pozitivní,“ pousmál se Marek Stromský.

V pátek vymění Marek Stromský koňské sedlo za kopačky. Na stadionu Slezského FC totiž vyběhne v charitativní exhibici v barvách týmu osobností Opavy proti Realu TOP Praha. „Pozvánka mě potěšila. Nyní dělám vše proto, abych byl na pátek připraven. Dokonce jsem si dal kvůli této akci na týden pauzu od koní,“ zakončil Marek Stromský.