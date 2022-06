V Polsku sedlal Marek Stromský jedenáctiletého ryzáka Azteka, kterého připravuje trenér Tomáš Váňa. „Aztek je zkušený kůň. Sice jsme bojovali až do cílové roviny ale věřil jsem, že to dá. To se taky stalo,“ pousmál se Marek Stromský. Před týdnem se startoval v italském Meranu, kde bral s Államfö čtvrté místo. Koně připravuje trenér Zdeněk Seménka.