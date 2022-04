Opava letos válí. Vyhrála Český pohár, dvakrát už dokázala porazit Nymburk. „Jsme druhým nejlepším klubem v republice. Máme první trofej. Umíme to na Nymburk. Jsem basketbalista, sportovní stránka je pro mě důležitá. Opava je v tomto směru nejlepší možnou adresou. Navíc má vynikající fanoušky,“ prozradil jeden z důvodů, proč se rozhodl v Opavě prodloužit kontrakt o další dva roky. „Těch důvodů je samozřejmě více,“ pousmál se. „V Opavě jsem se zabydlel, když to řeknu upřímně, více než jsem čekal,“ podotkl plzeňský rodák. „Našel jsem si tady přítelkyni, kamarády, je tady výborné sociální vyžití,“ podotkl a jedním dechem dodal: „V klubu pracují skvělí lidé, zmíním například Petra Kivorchiana, který je velkým plusem Opavy.“

I když zakotvil ve Slezsku, Plzeňákem zůstane. „Vždy budu Plzeňákem, člověk nesmí zapomenout, odkud pochází,“ zvedl prst. Proto fandí i fotbalové Viktorce. „Fotbal sleduji. Letošní sezonu má Viktorka skvěle rozehranou. Hezky se v kabině ohledně fotbalu špičkujeme,“ pousmál se.

A co říká rodina Jana Švandrlíka na to, že jejich syn po několika letech v zahraničí zakotvil tak daleko od domova? „Doma si zvykli. Ale je pravda, že když jsem se vracel z Ameriky do Česka, tak neměli radost z toho, že jsem si vybral angažmá v nejdále vzdáleném klubu od Plzně,“ zakončil opavský křídelník.