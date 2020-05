Švandrlíkovi s Kurečkou se nevedlo, vypadli

Bohužel, nepovedlo se. Oba opavští basketbaloví zástupci v Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge v pondělních zápasem první moravské skupiny neuspěli. Jan Švandrlík skončil s třemi výhrami čtvrtý a Matouš Kurečka bez jediného vítězství šestý. Do dalších bojů postupovali tři nejlepší, a to ostravský Filip Šmíd, brněnský Radek Farský a svitavský Matěj Svoboda.

Jan Švandrlík, křídelník BK Opava (na snímku s míčem). Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka