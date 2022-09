„Do zápasu jsme vstoupili ustrašeně a chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa,“ přiznal opavský trenér Petr Czudek. Slezané už v jednu chvíli nabrali jedenáctibodové manko. „Změnou obrany jsme hru vyrovnali,“ pokračoval zkušený kouč. Ve druhé čtvrtině dokonce Opavští vedli. Bohužel na řadu přišlo třetí dějství, a to Opavským nevyšlo. „Domácím chyběl rozehrávač Paulius Valinskas. Naším cílem bylo zastavit Trenra Fraziera. Téměř tři čtvrtiny se nám to dařilo. Bohužel nakonec se trefil z dálky a prostor si udělal. Rozhodl závěr třetí čtvrtiny,“ litoval Petr Czudek. „Soupeř měl 19 útočných doskoků, my osmnáct ztrát. To jsou nemilosrdná čísla. Nemůže si dovolit vyrobit tolik hloupých chyb,“ dodal opavský kouč.