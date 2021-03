Volejbalový kouč Martin Demar se vrací do české extraligy. V novém soutěžním ročníku povede příbramské Kocoury. Dvaapadesátiletý stratég, který šest let strávil jako hráč i trenér v Opavě, naposledy trénoval ve Francii druholigový Grand Nancy VB.

Foto: archiv Martina Demara | Foto: Deník / Redakce

„S Nancy jsme vedli tabulku, ale asi to bylo pro některé málo. Manažer mě odvolal,“ řekl Martin Demar. „Ale jako tragédii jsem to nebral. Táhlo nás to s manželkou domů. Máme tady rodiče, o které je třeba taky se starat,“ podotkl bývalý reprezentační blokař. Nabídka z Příbrami ho potěšila. „Něco se ještě rýsovalo ve Francii, ale touha vrátit se domů byla silnější. Do Příbrami se těším, je to pro mě velká výzva. Navíc to mám i kousek domů. Už se nemohu dočkat nové sezony,“ pousmál se Martin Demar a dodal: „Samozřejmě nejraději bych šel do Opavy, kdyby tam volejbal byl. Těch šest roků, které jsem ve Slezsku prožil, bylo úžasných. Nikdy na ně nezapomenu.“