Tělo mi úplně vypovědělo službu, řekl ke své dvouměsíční absenci Slavík

Jakube, proti Kolínu to byla v podání Opavy hotova demolice…

Skóre určitě tomu tak napovídá. Po dvou letošních porážkách jsme měli Kolínu co vracet. Myslím si, že stopatnáct vstřelených bodů ukazuje, že jsme jim dali, co se do nich vešlo.

Myslíte si, že už je Opava zpátky poté, co ji vůbec nevyšel úvod kalendářního roku a prohrála čtyři zápasy v řadě?

Doufám, že ano. I poslední výsledky a naše rostoucí výkony tomu napovídají. Věřím, že se budeme ještě více zlepšovat a žádný propad už nepřijde a na konci sezony budeme hrát o nejvyšší příčky.

Pojďme k vaší osobě, docela dlouho jste nehrál, proč?

Stalo se to, že jeden den ráno jsem vstal z postele a nebyl jsem schopen se skoro vůbec hýbat. Bylo to zřejmě tím, že jsem loňskou sezonu odehrál s nějakými zraněními, které jsem přecházel. Tělo to kompenzovalo vždy nějakým svalem, až mi vypovědělo úplně službu a odnesla to záda. Léčba byla docela náročná, protože se nevědělo, co mi přesně je a jak to léčit. Ještě nyní nejsem úplně v pořádku ale doufám, že už nenastane chronický stav, že se nebudu moci hýbat.

Dá pojmenovat přesně, co vám bylo?

Zřejmě to bylo svalového původu. Měl jsem stažené hluboké svaly, že se nedokázaly uvolnit a muselo dojít k jejich manuálnímu uvolnění za pomocí fyzioterapie. Bohužel se to táhlo a byl jsem dva měsíce mimo.

Proti Kolínu jste byl ale pořádně natěšený, dával jste do hry spoustu energie…

Je to tak. Basket mi moc chyběl. V prvních třech zápasech, ve kterých jsem hrál, jsem se hledal. Dvakrát jsem přeběhl palubovku a lapal po dechu. Proti Kolínu už jsem se cítil dobře. Ještě si přeji, aby mě přestala úplně bolet záda.

Dá se říci, že jste usnadnili i trenéru Petru Czudkovi návrat na lavičku…

(usměje se) Měl to lehčí než Kryštof Vlček. Dokázali jsme se hezky porvat o vítězství a Čoudovi jsme ulehčili návrat do trenérského křesla.