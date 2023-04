/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Naděje na účast v první šestce žije. Opavští basketbalisté totiž na domácí palubovce porazili ústeckou Slunetu 82:68. Slezané dali hry hodně energie a téměř patnáct stovek fanoušků bylo nadšených. Povedené představení předvedl Jakub Slavík, který zaznamenal double – double.

Radovan Kouřil zaznamenal patnáct bodů. | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Opavě chyběl kapitán Jakub Šiřina, kterému stopku vystavil poraněný kotník. „Museli jsme nahradit našeho kapitána. Jeho absence nás semkla,“ řekl úvodem opavský trenér Petr Czudek. Opavští od prvních vteřin vedli. Prezentovali se dobrou obranou. Ve druhé čtvrtině si pak vytvořili rozhodující náskok. V poločase se jejich vedení vyšplhalo na 42:28. „Druhá čtvrtina rozhodla. Udělali jsme si v ní náskok, který jsme si pak udržovali. Druhý poločas byl vyrovnaný, proti Ústí musíte být pořád ve střehu,“ poznamenal šéf opavské lavičky.

Domácí celek i přes vítězství měl v některých pasážích problémy se střelbou. „Byla tam vidět křeč. Netrefovali jsme trestné hody, nedávali otevřené střely. Jsme sevření. Musíme to odšpuntovat a hrát s lehkostí,“ pokračoval Petr Czudek.

Úřadující vícemistr dal do utkání hodně energie. „Všichni, co šli na palubovku, věděli proč tam jdou. Klobouk dolů před Kubou Slavíkem, který dal do hry spoustu energie. Honza Švanrdlík nedal prostor Svejcarovi. Mohl bych jmenovat dál. Jsme rádi za útočný doskok. Už v Pardubicích jsme nehráli špatně, nebyli jsme ale odměněni,“ zakončil zápasové hodnocení Petr Czudek.

BK Opava - SLUNETA Ústí nad Labem 82:68 (17:14, 42:28, 60:47)

Body: Slavík 17, Kouřil 15, Farský 15, Gniadek 11, Mokráň 11, Švandrlík 7, Zbránek 3, Kvapil 3 - Martin 16, Svejcar 14, Hicks 12, Haiblík 8, Nábělek 6, Johnson 5, Pecka 5, Maděra 2. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Zatloukal. TH: 19/27:18/29. Trojky: 9/34:6/24. Doskoky: 46:39. Fauly: 22:25. Diváci: 1410.