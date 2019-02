Opava - Česká republika se v tuto chvíli může chlubit třemi tituly v Davis Cupu, což ji společně s Německem řadí na sedmé místo historických tabulek.

Vítězové Davis Cupu z roku 1980 (zleva) Pavel Složil, Ivan Lendl, Tomáš Šmíd a Jan Kodeš. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Vítězství z let 2012 a 2013 jsou ještě čerstvá a čeští tenisoví fanoušci je mají v živé paměti. Víte ovšem, jak probíhalo finále s Itálií na začátku prosince roku 1980, kdy jsme ještě pod hlavičkou Československa získali Davisův pohár poprvé?

Pojďme se pootočit kolem památných zápasů Ivana Lendla a Tomáše Šmída v pražské Sportovní hale.

Na finále se tehdy chtěl dostat snad každý Čechoslovák, kterému tenis něco říkal. Hala nabízela 11 640 míst pro diváky, ale zájem o vstupenky byl téměř desetinásobný. Československo se mohlo spoléhat na několik opor.

V týmu nechyběl šestý nejlepší hráč světa Ivan Lendl, jemuž se v té době jako dvacetiletému supertalentu správně předpovídala velká budoucnost. Dále pak jsme se mohli spoléhat na Tomáše Šmída, legendárního Jana Kodeše a také specialistu na debl, který pocházel z Opavy, Pavla Složila. Do finálových klání však nakonec zasáhli pouze první dva jmenovaní.

V úvodním utkání proti sobě nastoupili Tomáš Šmíd a tehdejší ikona italského tenisu Adriano Panatta. První dva sety probíhaly trochu podle papírových předpokladů. Vítěz French Open z roku 1976 diktoval tempo, Šmíd prohrál dvakrát 3:6 a před třetí sadou by na vítězství československého tenisty sázel asi jen blázen.

Tomáš Šmíd však dokázal nemožné. Srovnal na 2:2 a vynutil si pátý set. A to i přesto, že musel čelit zdravotním problémům a chvíli to vypadalo, že snad zápas pro něho skončí předčasně. Fénix ale z popela nakonec vstal, utkání s Panattou dovedl do vítězného konce a diváci v hledišti se mohli potrhat radostí.

V dalším utkání se na koberci Sportovní haly střetli Ivan Lendl a Corrado Barazutti. Jasný favorit zápasu se v prvním setu proti dobře hrajícímu Italovi trápil. Druhá sada ovšem ukázala, že se pozdější světová jednička zahřála na správnou provozní teplotu. Lendl svého protivníka doslova smetl z kurtu a ve zbývajících třech setech mu dovolil uhrát pouze čtyři hry.

O vítězi Davis Cupu 1980 mohla rozhodnout už čtyřhra. A také že rozhodla. V pětisetové bitvě měli nejprve nakročeno k vítězství Panatta s Barazuttim, kteří po třech sadách vedli 2:1. Lendl se Šmídem se ovšem vyhecovali a utkání otočili. S předstihem pro svou zemi vybojovali premiérové vítězství v Davisově poháru.

Československu se do finále této soutěže podařilo poprvé projít už v roce 1975. Tehdy ovšem podlehlo ve Stockholmu Švédsku vedenému legendárním Bjornem Borgem 2:3.

Zbylá dvě utkání hraná v neděli 7. prosince 1980 už na prvenství Čechoslováků nemohla nic změnit. Šmíd podlehl Barazuttímu a Lendl si poradil s Gianni Ocleppem, takže domácí výběr v konečném součtu porazil Itálii v poměru 4:1.

Na tento historický triumf se našim tenistům povedlo navázat až po dvaatřiceti letech, kdy zaúřadovala parta okolo Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. A to hned dvakrát po sobě.

Petr Dušek