Slezané celé utkání drželi vedení. V samotném závěru vedli o dva body a když přinutili k ztrátě Mareše, vypadalo to, že vítězství jim nikdo nevezme. Jenomže vzápětí přišel o balon Jurečka a Sehnal trojkou tři vteřiny před koncem rozhodl o výhře domácích. „Vybojovali jsme druhý míč. Trenér i spoluhráči mi řekli, že mám do toho jít a vyšlo to,“ usmíval se šťastný střelec vítězného koše. „Opava ale hrála dobře, my jsme se trápili. Ale pomohla nám zlepšena obrana,“ pochvaloval si Sehnal.

Na opavské straně panovalo velké zklamání. „Hodnocení je jednoduché. O osudu zápasu rozhodly dvě naše stupidní ztráty. Bohužel jenom naši hloupostí jsme soupeři darovali vítězství,“ byl pořádně naštvaný opavský kapitán Jakub Šiřina. „Jediným pozitivem, je to, že jsme se vyrovnali v rychlosti domácím hráčům,“ dodal.

„Bylo to pěkné utkání s řadou kontaktů. Byly k vidění chyby na obou stranách, My jsme do poslední čtvrtky hráli chytře. Pak nás domácí začali zdvojovat, hráli vabank a my jsme začali vyrábět chyby. Tohle nás stálo vítězství,“ přiznal trenér BK Opava Petr Czudek. „Hráli jsme alibisticky, a to i někteří naši starší hráči, kteří by to vzali na sebe. V basketbale nemáte brankáře, vyhraje ten, kdo dá více košů. Domácí to nevzdali, bojovali do poslední vteřiny a za to byli odměnění,“ zakončil kouč BK Opava.

USK Praha – BK Opava 88:87 (15:21, 39:46, 56:62)

Body: Mareš, Sehnal po 17, Proleta 16, Štěrba, Švec 9, Vyroubal 8, Macháč 6, Bátovský 4, Kolář 2 - Švandrlík 23, Zbránek 23, Šiřina 17, Gniadek 7, Jurečka 6, Slavík 5, Bukovjan 4, Kvapil 2. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Ulrych. TH: 26/13:24/15. Trojky: 15:14. Doskoky: 30:40. Fauly: 22:25.