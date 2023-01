„Většina příznivců motorsportu chce být co nejblíže závodících aut, což je asi normální, ale vždy musíte používat rozum a být disciplinovaný. Bohužel ve světě jsou i ti, kteří se nás, vozů, chtějí během závodu dotýkat! Šílené, nechápu,“ kroutí hlavou zkušený 40letý pilot, který ale už svou závodní kariéru pozvolna věší na hřebík. Kvůli své dceři Kláře, která také závodí. Zatím na motokárách.

Tragédie na Dakaru: Loprais srazil diváka, který zemřel. Nehodu zachytila kamera

Po úterním tragickém střetu však zbytečně nevyhasl jen jeden lidský život, ale šíleně se zkomplikoval závod, život samotnému závodníku. „Stejně jako já kdysi, ani nyní Aleš v první chvíli o střetu, tragédii vůbec nevěděl, za horizont nemohl vidět. Nyní se navíc nemůže soustředit na závod, popravdě tento tragický moment si ponese celý život v hlavě. Nikdy jej z ní nevytěsní,“ ví z vlastní zkušenosti. „Trvalo mi několik let, než jsem se přestal budit. Je to hrozné, nikomu nic podobného nepřeji, třebaže za ten okamžik nemůžete,“ připomněl Tlusťák.

I přese všechno svému závodícímu kolegovi na Dakaru radí, aby pokračoval, i když to bude psychicky velmi náročné. „Nemohl za to, musí se pokusit to hodit za hlavu, není to snadné, ale minimálně se o to musí pokusit!“ radí na dálku zkušený pilot. „Vynaložil obrovské úsilí, aby se na Dakar dostal, stejně jako do pozice, kdy si jede možná za životním výsledkem. Co se v úterý stalo byla věc, kterou nemohl ovlivnit. Aleši bojuj!“ vzkázal Tlusťák.

Jemu samotnému se po více než 10 let staré osobní tragédii na španělské Rally Principe de Asturias už lépe dýchá. „Vše mám ale stále v živé paměti – bylo to ke konci závodu, na konci měřeného úseku. Tahal jsem se s Polákem Solowowem o prvenství, ale v jedné pravotočivé utáhlé zatáčce jsem byl rychlejší a ztratil nad vozem plnou kontrolu. Chtěl jsem jej proto dostat do únikové zóny, ale trefil jsem se mezi ni a cestu a bokem trefil svodidlo,“ zavzpomínal exkluzivně pro Deník Tlusťák.

„Když už to vypadalo, že se vrátíme na trať, fanoušci nás gesty zastavili a my až poté zjistili, co se stalo. Na svodidle totiž seděl fanoušek, který po nárazu spadl nešťastně na asfalt hlavou, a i přes rychle přivolanou pomoc nakonec zemřel,“ bolí ještě nyní závodníka, jenž na místě odstoupil ze závodu.

Zdroj: Břenek Martin

„Psychicky jsem to nedával, nešlo pokračovat,“ polkl na sucho pilot. „Od té doby je vše jiné. Po pár letech jsem se ale s tím nějakým způsobem vyrovnal,“ dodal Antonín Tlusťák.