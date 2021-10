Tomáš Petreček našel v Opavě tisícovku. Ozvali se lidi až z Prahy, smál se

/FOTOGALERIE/ Opavský extrémní sportovec a profesionální hasič Tomáš Petreček našel na začátku týdne cestou z práce tisícikorunu. Myšlenku, že by ji nechal, hned zavrhl. Nález vyvěsil na svůj facebookový profil a čekal, co se bude dít. Reakcí měl nespočet, a to dokonce až z Prahy nebo Harachova.

Tomáš Petreček našel tisícovku a hledal majitele. | Foto: Tomáš Petreček

„Cestou domů z práce jsem na Hrnčířské ulici našel tisícikorunu," začal s povídáním Tomáš Petreček. Chvíli přemýšlel, co s nálezem udělá. „Těžko by se si pro ni majitel vrátil. Kdybych ji tam nechal, určitě by ji vzal někdo jiný," podotkl úspěšný sportovec. Zdroj: Tomáš Petreček Tisícovku vzal sebou, nafotil a vyvěsil na svůj facebookový profil. „Mám plno známých, čekal jsem, co z toho bude. Musím říci, že reakcí byla spousta," přiblížil Tomáš Petreček. „Ozvali se mi lidi z Prahy, Harachova. Samozřejmě, že šlo o srandu. Musím ale říci, že jich bylo plno, telefon byl ten den v permanenci, " pousmál opavský extrémní sportovec. Na otázku, jak by poznal skutečného majitele, odpověděl: „Zeptal bych se, ve kterých místech peníze asi ztratil. Nicméně vsadil bych hlavně na důvěru." Tisícovku má momentálně doma. „Počítám, že skutečný majitel se asi neozve. Dám ji někomu potřebnému nebo pošlu na charitu," nastínil Tomáš Petreček. Opavský profesionální hasič, horolezec a extrémní sportovec nachází zajímavé věci na svých expedicích. „Mnohdy se jedná o drahé stany, třeba v hodnotě padesáti tisíc korun, kyslíkové bomby nebo vařiče. Samozřejmě, že vzít je nemůžete, neboť máte svých věcí dost," zakončil povídání Petreček.