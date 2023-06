/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Opava je opět na nohou! Svěřenci trenéra Petra Czudka v hustém zápase porazili děčínské Válečníky 108:104 a po dvaceti letech vyhráli mistrovský titul. Velká drama hrané v pekelné atmosféře se rozhodovalo v prodloužení. V něm hlavní roli sehráli Šiřina s Jurečkou. Poslední titul Opavských se datuje na 8. června roku 2003. Stejně jako před dvaceti lety se na něm výraznou měrou podílel současný kouč Petr Czudek.

Opava se stala mistrem | Foto: Petr Widenka

První poločas nabídl vyrovnaný basketbal. Opavští vedli 5:0, nicméně Děčín se dokázal postavit na nohy. Opět ho držel Matěj Svoboda.

Ve druhé čtvrtině se karta obrátila. Domácím pomohl trojky Jurečky a Švandrlíka. Opava utekla na šest bodů, nicméně Válečníci se vrátili brzy do hry. Na začátku druhého poločasu je poslal do vedení Bruner. Byla to velká bitva se vším všudy. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Kouřil trojkou vyrovnával na 57:57. Klíčovou trojku zaznamenal Švandrlík a Opavští vedli 60:57.

Po třech čtvrtinách vedli domácí 68:67.

V té čtvrté dal důležitou trojku Jurečka. Válečníky čtyřmi body v řadě podržel Mach. Drama gradovalo. Šiřina dal na 75:71. Pět minut před koncem řádné hrací doby zvyšoval Švandrlík na rozdíl sedmi bodů. Děčínský kouč Grepl si vzal time a chvíli na to byl stav 81:79.

Závěr režíroval Šiřina. Velký generál získal svému týmu pětibodové vedení. Jenomže tři setiny před koncem srovnal trojkou Nichols. Opava měla poslední útok. Mach nevybíravě fauloval Kouřila. Nicméně skóre se nezměnilo a šlo se do prodloužení.

Prodloužení načal trojkou Jurečka – 96:93. V jeho závěru vykouzlil ještě jednu. Válečníci se přiblížili na dva body a Petr Czudek si vzal time. Patnáct vteřin před koncem šel Slavík na nejdůležitější šestky v životě, proměnil jednu. Závěr Opava ubránila a šestkách Mokráně mohla slavit.

BK Opava - BK ARMEX Děčín 108:104 (23:24, 48:47, 68:67)

Body: Šiřina 31, Jurečka 16, Kouřil 15, Švandrlík 15, Mokráň 11, Zbránek 8, Slavík 6, Gniadek 4, Farský 2 - Svoboda 25, Nichols 23, Kroutil 14, Bruner 14, Mach 11, Josipović 9, Jansa 6, Macháč 2. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Baloun. TH: 20/25:18/30. Dvojky: 26/42:19/40. Trojky: 12/35:16/35. Doskoky: 41:44. Fauly: 27:21. Diváci: 3325. Stav série: 3:1.