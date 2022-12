„Vyhrát na palubovce úřadujícího vícemistra se počítá. Nevyhráli jsme tady deset let, o to větší máme radost,“ usmíval se po zápase hostující kouč Adam Choleva. „Konečně jsme hráli, to co jsme chtěli hrát celých čtyřicet minut. Byli jsme hlavami na místě. Máme mladý tým, mladého rozehrávače, z toho pramenily naše výkyvy,“ pokračoval mladý kouč Ostravy.