/ROZHOVOR/ Třaskavá basketbalová bitva se hlásí o slovo. Souboj mezi Opavou a Brnem slibuje dramatický a kvalitní sport. Favoritem je bezesporu celek z jihomoravské metropole. Brněnský tým jde do čtvrtfinálové série z druhého místa. Slezané ale zbraně neskládají. Zkušený kouč Petr Czudek se na tuto bitvu těší a věří, že jeho tým bez šance na úspěch není.

Petr Czudek | Foto: Deník/Petr Widenka

První dva duely série hrané na čtyři vítězné se odehrají v neděli a pondělí na brněnské palubovce. Odvety přijdou na řadu ve čtvrtek a pátek ve slezské metropoli. „Brno je favoritem, my ale chceme uspět. Zbraně předem neskládáme. Svému týmu věřím,“ zdůraznil opavský trenér Petr Czudek.

Petře, první těžký krok máte za sebou. Přešli jste přes pražskou Slavii do čtvrtfinále. Do něj po dlouhé době nejdete v roli favorita…

To je pravda. Marně lovím v paměti, kdy jsme šli do čtvrtfinále z horšího než pátého místa. Sezona je taková, jaká je. Pojďme si říct, že lepší než sedmé místo jsme si nezasloužili. Tím pádem jsou karty jasně rozdané. Nadřeli jsme se v předkole play off jak fyzicky, tak psychicky. Doufejme, že nyní z nás trochu tlak spadne, tím nechci říct, že máme splněno. Jsme na začátku cesty a doufám, že ještě bude dlouhá. Uvidíme, jak na tom bude Brno, a hlavně, jak na tom budeme my.

Co byste řekl k současnému Brnu? Před play off ještě posílili a jasně naznačují, že nechtějí ve čtvrtfinále končit…

Je vidět, že nejen Brno vycítilo možnost si sáhnout i na ty nejvyšší příčky, protože Nymburk je v nějaké přestavbě a proher nasbíral během sezony celkem dost. Dost týmů Nymburk porazilo, takže si mohou ve finálové sérii brousit zuby na mistrovský pohár. Brno je už tak dost silné, naposledy ještě přivedlo dalšího zahraničního hráče, který by měl přinést sílu na perimetr. Mají dva nové pivoty. Chtějí obhájit druhé místo z dlouhodobé části a zahrát si finále. My jsme připraveni udělat maximum, abychom jim jejich postupový sen ztížili a překazili.

První dva zápasy se odehrají na brněnské palubovce. Jak v nich vidíte vaše šance? A to i vzhledem k tomu, že jste na soupeřových palubovkách strašně dlouho nevyhráli…

Přesně tak, venku se nám dlouhodobě nedaří. Nevyhráli jsme ani na Slavii. I když některé venkovní zápasy nadstavby nebyly špatně rozehrané, tak jsme je nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Věřím, že nyní se nám nějaký venkovní zápas nejenže podaří dobře rozehrát, ale i vyhrát. Matematika hovoří jasně. Pokud nevyhrajeme venku, nemáme šanci na postup. Věci se mají tak, že domácí prostředí je velmi důležité. Tíha prvních dvou utkání bude na Brnu, toho budeme chtít využít. Samozřejmě když domácí tým první dva duely zvládne, dostane se do pohody a hraje se mu lépe. Chceme Brnu hned na začátku ukázat, že série bude vyrovnaná a bude záležet na každém odraženém míči.

Kdo viděl zápasy předkola se Slavií, tak si všiml, že v prvních dvou utkáních to bylo ze strany Opavy bez energie, naopak třetí duel byl o něčem úplně jiném. Dobře jste začali, byla vás plná palubovka a Slavia byla bez sebemenší šance…

Do hlav klukům nevidím. Tenhle názor jsem ale už slyšel od více lidí. Nemohu říct, že by kluci nechtěli nebo nebojovali. Spíše bych řekl, že na ně padla deka, nevěří si tolik a z toho možná pramení ta řeč těla taková, která je. Každopádně v Brně se chceme odrazit od první čtvrtiny z třetího duelu proti Slavii. Byl to ten nástup, který zdobil Opavu v minulosti. Chceme v tom pokračovat. Doufám a věřím, že jsme schopni to nasazení, bojovnost i ten um znovu předvést.

Může v této sérii hrát fakt, že to máte letos s Brnem 3:1?

Play off je úplně jiná soutěž. Tohle se maže. Možná tam může být trochu malá psychická výhoda, že na ně umíme. Pojďme si říct také to, že Brno bude proti nám hrát s jiným týmem, než proti nám hrálo během sezony.

Když řešíme opavské výhody, hraje pro vás i to, že tým je pořád v zápasovém rytmu?

Mohou to být dílčí věci. Něčím jsme si prošli. Na druhou stranu soupeř si odpočinul, vylízal se ze zranění a měl dostatečný prostor se na nás dobře připravit. Výhody jsou na jedné i n druhé straně. Nyní je důležité, jak jsou týmy schopny tyto výhody přetavit v dobrý výsledek.

V čem jsou podle vás nejsilnější stránky Brna?

Jsou kreativní. Mají spoustu hráčů, kteří jsou schopni dát koš i z těžkých pozic. Když se podíváte na Bálina, Chatmana nebo Culpeppera,tak to dokážou, i když jsou dobře bráněni. V tom jsou nebezpeční a také v rychlosti. Pokud se dostanou do svého rytmu, tak jejich protiútoky jsou smrtící.

V Brně jste jako hráč dlouhá léta hrával. Bude mít tato série pro vás osobně speciální náboj?

Beru to jako normální zápas. Samozřejmě v dobách, když jsem ještě hrával proti Brnu, nebo i koučoval, tak jsem to bral jinak. V Brně mám spoustu kamarádů, hodně se tam těším.

Je vidět, že basketbal v Opavě táhne, a to dokonce více než fotbal. Početná skupina fandů se chystá i do Brna…

Za naše fanoušky jsem hrozně rád. Pravý fanoušek se pozná v době, kdy se nedaří. To je momentálně náš případ, avšak pořád máme vysoké návštěvy. Fanoušci jsou smutní z toho, kde se nacházíme, stále nás ale povzbuzují a toho si hodně vážím. Dovedou pochopit, že ne vždy se daří. Pořád jsou s týmem, fandí mu, určitě bude v neděli plný autobus, uvidíme v pondělí. Nemám strach, že v Brně nebudeme mít podporu. Je vždycky fajn vidět i v hodně vzdálených destinacích na tribunách žluté mikiny a žlutá trička.