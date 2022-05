„K zápasu jsme odcestovali v okleštěné sestavě. Nymburk toho využil, hrál agresivně, přehrával nás a zaslouženě vyhrál. Protočil všech dvanáct hráčů,“ řekl úvodem opavský trenér Petr Czudek. „V naší hře byla spousta taktických chyb. Nebylo to dobré, výkon mě u některých hráčů zklamal,“ přiznal hostující kouč.

Větší porci minut dostali hráči jako Mička nebo Štěpánek. „Mrzí mě, že se zranil Kryštof Kavan. Měl to těžké, odmaturoval a čekala ho cesta do Nymburku. Snad bude do čtvrtku v pořádku,“ přeje si šéf opavské lavičky, který byl rád, že do zápasu naskočil Jan Švandrlík. „Tohle je pozitivní,“ doplnil Petr Czudek.

Ve čtvrtek na sebe oba týmy narazí v Opavě. „Uvidíme, jak na tom budou naši marodi. Chceme nastoupit, v co nejsilnější sestavě to půjde. Moc bych si přál, abychom opět vyprodali halu a navázali na náš nedělní výkon. Rádi bychom jsme se v neděli ještě jednou vrátili do Nymburku,“ dodal kouč BK Opava.

Era Nymburk – BK Opava 110:65 (30:21, 58:28, 86:44)

Body: Harding 17, Palyza 16, Kříž 13, Benda 11, Ross 11, Hruban 10, Routt 10, Kovář 9, Gak 5, Rychlich 5, Tůma 3. - Zbránek 14, Slavík 10, Mička 9, Šiřina 8, Markusson 7, Štěpánek 5, Kvapil 5, Švandrlík 4, Gniadek 3. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Salvetr. TH: 15/20:16/19. Trojky: 13:9. Doskoky: 52:32. Fauly: 21:22. Diváci: 1150. Stav série: 2:1.