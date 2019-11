Východočeši se sice v prvním poločase drželi, nicméně po přestávce Opavští jasně dominovali. Těžili ze střelby z dálky, když proměnili dvacet pokusů. Další skvělý zápas odehrála dvojice Gniadek – Šiřina.

Opavě vyšel vstup do utkání, kdy se z dálky trefoval Gniadek. Hradec ale dokázal pokus o trhák odrazit a ve druhé čtvrtině si vypracoval osmi bodové vedení. V této pasáži se nedařilo podle představ kapitánu Jakubu Šiřinovi, „Zápas jsme hráli ve vlnách. Začali jsme dobře, pak jsme prohrávali, do šaten jsme šli ale ve vedení. Vyšel nám vstup do třetí čtvrtiny, “ vracel se k utkání trenér BK Opava Petr Czudek.

Ve druhém poločase se rozjel Jakub Šiřina a Opava dominovala. Udělal pětadvacet bodů a k tomu přidal čtrnáct asistencí. Favorit měl navíc neskutečnou úspěšnost při střelbě z dálky. „Padalo nám tam všechno. Dobře hrál Martin Gniadek, ke kterému se přidal i Kuba Šiřina a ve druhém poločase měl čísla, na které jsme letos u něj zvyklí,“ pochvaloval si opavský stratég a dodal: „Za vítězství jsem hodně rád, stálo nás ale dost sil. Soupeř nás přetlačil pod košem. V Hradci bude každé utkání těžké, někdo tady určitě klopýtne. Jsem rád, že jsme to nebyli my.“

Královští Sokoli – BK Opava 82:104 (22:21, 42:48, 64:76)

Body: Sedmák 24, Lošonský 14, Heinzl 13, Tresač 8, Pekárek 7, Stamenkovic a Peterka 5, Kantůrek a Andres 2 – Šiřina 25, Gniadek 24, Zbránek a Bujnoch 12, Jurečka 9, Slavík a Švandrlík 8, Bukovjan a Dragoun 3. Rozhodčí: Vyklický, Linhart, Záruba. TH: 20/22:14/17. Trojky: 6:20. Doskoky: 37:38. Fauly: 21:18.