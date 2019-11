Extrémně jim přitom šla střelba z dálky. Východočechy zasypali dvaceti úspěšnými trojkami, a to z pouhých jednatřiceti pokusů.

„Hradec nám to dost ulehčil. Nechával nám volné pozice a my jsme měli svůj den, bylo to až neskutečné,“ usmíval se opavský křídelník Luděk Jurečka, specialista na střelbu z dálky, po výhře 104:82.

Sám proměnil tři ze čtyř pokusů. „Kéž by nám to vydrželo i v pátek, bylo by to pěkné,“ přeje si opavský veterán uspět i v 11. kole ligy v Olomouci.

Slezané atakovali trojkový rekord Nymburka. Středočeši se pyšní jednadvaceti trojkovou bilancí, shodou okolností šlo o duel s Opavou. „Rekord jsme vůbec neřešili. Ono by to nemělo ani smysl. Byla by to cesta do pekel se něčím takovým svazovat. Je ale pravda, že po zápase jsme náš bodový zápis řešili,“ pronesl Luděk Jurečka.

Opavský křídelník je druhým nejlepším trojkařem celé ligy, má úspěšnost 53,1 procent. Proměnil ale nejvíce pokusů ze všech, a to šestadvacet z devětačtyřiceti pokusů. V první patnáctce jsou ještě Jurečkovi spoluhráči Bujnoch, Zbránek a Gniadek.